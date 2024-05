Transparentost da bude prioritet institucija

Podgorica, (MINA) – Promocija principa transparentnosti, integriteta i sprečavanja sukoba interesa treba da bude prioritet u rukovođenju i planiranju strateškog razvoja institucija, uključujući i one iz zdravstva, poručeno je na treningu o mehanizmima suzbijanja korupcije koji je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Iz CGO su saopštili da su se tokom treninga, koji je danas organizovan za 24 predstavnika zdravstva, učesnici detaljno upoznali sa antikorupcijskim politikama, uključujući planove integriteta, zaštitu zviždača, sukob interesa, razumijevanje i upravljanje rizicima, imovinske kartone.

Cilj je, kako su rekli iz te nevladine organizacije (NVO), da stečena znanja budu primjenjiva u radu, čime će se ojačati ta ključna komponenta funkcionisanja svih institucija.

Menadžer integriteta u Kliničkom centru (KCCG) Nikola Rakočević smatra da je trening bio izuzetno koristan za rad i buduće funkcionisanje u toj zdravstvenoj ustanovi.

„Najkorisniji dio treninga za mene je bio onaj koji se odnosi na donošenje i sprovođenje plana integriteta“, rekao je Rakočević.

Prema njegovim riječima, stečena znanja će značajno doprinijeti poboljšanju radnih odnosa i ukupne transparentnosti u KCCG, jer je trening pružio praktične alate.

„A to će dugoročno poboljšati naše operativne standarde i povjerenje javnosti“, dodao je Rakočević.

Zamjenica direktorice Instituta za ljekove i medicinska sredstva Mira Kontić smatra da je trening o mehanizmima za suzbijanje korupcije izuzetno značajan za sve institucije u javnom sektoru, a naročito u oblasti zdravstva.

„Promocija principa transparentnosti, integriteta i sprečavanja sukoba interesa treba da bude prioritet u rukovođenju i planiranju strateškog razvoja institucija sistema“, kazala je Kontić.

Direktorica Doma zdravlja u Bijelom Polju Mirjana Varagić rekla je da su informacije koje su dobili bile izuzetno korisne, posebno u vezi sa sukobom interesa i prijavom imovinskog stanja.

„Predavači su bili jasni i precizni u izlaganju, što je značajno doprinijelo našem razumijevanju tih važnih tema“, navela je Varagić.

Iz CGO su kazali da je današnji trening treći u nizu od planiranih pet obuka za javne funkcionere iz pet ključnih oblasti – obrazovanje, zdravstvo, lokalna uprava, bezbjednost i pravosuđe.

„Cilj ovih treninga je povećanje stepena informisanosti, unapređenje procesa planiranja i sprovođenja antikoruptivnih politika od strane javnih funkcionera, a uz poštovanje etičkih standarda“, rekli su iz te NVO.

Trening je organizovan u okviru projekta PAKT protiv korupcije (Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija), koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Biro Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL).

