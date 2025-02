Tramp i Zelenski u Vašingtonu potpisuju sporazum o rijetkim mineralima

Vašington, (MINA) — Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Ukrajine, Donald Tramp i Volodimir Zelenski, trebalo bi danas da u Bijeloj kući potpišu sporazum o rijetkim mineralima, na čemu prvi čovjek Amerike insistira kako bi Kijev vratio dio pomoći koju mu je Vašington dostavio za odbranu od ruske agresije.

Tačna vrijednost ugovora još nije poznata.

Tramp je u javnosti pominjao sumu od 500 milijardi dolara sa kojom se, međutim, Zelenski tada nije saglasio, prenosi Glas Amerike.

Dvije strane sporazum potpisuju neposredno po obilježavanju trogodišnjice ruske invazije na Ukrajinu, ali i nastojanja američke administracije predvođene Trampom da dvije države okončaju sukob, za šta tvrdi da su na dobrom putu.

Tramp je u četvrtak najavio da će na osnovu tog sporazuma SAD postati partner Ukrajine u oblasti minerala, rijetkih zemnih metala, nafte i gasa.

Detalji sporazuma javnosti još nijesu poznati, ali je uočljivo neslaganje Trampa da bi trebalo da obuhvata posebne bezbjednosne garancije, koje očekuje ukrajinska strana.

On tvrdi da garanciju predstavlja sam sporazum.

Procenjuje se da je Ukrajina, koju je Rusija napala februara 2022. godine, do sada dobila oko 430 milijardi dolara globalne pomoći.

Američki predsjednik u nekoliko navrata iznosio je tvrdnje da su SAD, od početka rata, za Ukrajinu izdvojile 350 milijardi dolara.

Međutim, prema zvaničnim podacima, američki Kongres je u poslednje tri godine, koliko traje ruska agresija na Ukrajinu, kao pomoć toj zemlji odobrio 183 milijarde dolara.

Ukrajinska strana je u vezi sa sporazumom do sada objelodanila da je u planu osnivanje neke vrste investicionog fonda koji bi bio korišćen za obnovu od posljedica rata sa Rusijom.

Precizirano je da bi SAD i Ukrajina fondom upravljale pod jednakim uslovima.

Ukrajinski doprinos bi bili prihodi od 50 procenata u mineralnim resursima, nafti i gasu.

Fond bi potom investirao sredstva u projekte na teritoriji te zemlje.

