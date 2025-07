Tramp čestitao Milatoviću i građanima Crne Gore Dan državnosti

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp čestitao je crnogorskom kolegi Jakovu Milatoviću i građanima Crne Gore ‪13. jul, Dan državnosti.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, Tramp je u čestitki naveo da su Crna Gora i SAD danas NATO saveznice, posvećene izgradnji sigurnije i prosperitetnije budućnosti za dvije zemlje.

Tramp je kazao da postoji izuzetna prilika da Crna Gora i SAD prošire svoje partnerstvo, ulažući u ključne sektore kao što su energetika, infrastruktura, odbrana i bezbjednost i tehnologija.

“Neka naredne godine prodube našu ekonomsku i odbrambenu saradnju i doprinesu većem stepenu mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu”, navodi se u čestitki Trampa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS