Tolić: Crnoj Gori predstoji zahtjevna i rekordna sezona

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori predstoji zahtjevna i rekordna turistička sezona, ocijenio je izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Roko Tolić, navodeći da je uvjeren da će osoblje aerodroma Podgorica i Tivat i službenici Uprave policije biti na visini zadatka.

Iz Uprave policije je saopšteno da su vršilac dužnosti direktora policije Lazar Šćepanović i Tolić održali danas sastanak na kojem su razmatrane ključne teme vezane za predstojeću turističku sezonu, kao i unapređenje bezbjednosnih i operativnih mjera na nivou njihovih nadležnosti.

Navodi se da je razgovor bio prilika da se razmijene informacije i usaglase aktivnosti u cilju podizanja nivoa bezbjednosti za predstojeću turističku sezonu, efikasnijeg funkcionisanja sistema i infrastrukture i pružanja kvalitetne usluge, kako domaćim, tako i stranim posjetiocima, omogućavanjem nesmetanog protoka saobraćaja i podizanja nivoa bezbjednosti.

Tolić je naglasio da Crnoj Gori predstoji zahtjevna i rekordna sezona i da je uvjeren da će osoblje aerodroma Podgorica i Tivat, kao i službenici Uprave policije biti na visini zadatka.

On je dodao da obje strane teže ka izdizanju tradicionalno dobre saradnje na još viši nivo, potpuno svjesni kako bezbjednosnog, tako i aspekta efikasnog protoka očekivanog velikog broja putnika, i da rad aerodromskih službi dobija puni smisao uz dodatni, maksimalno pojačani angažman policije na suzbijanju svih ilegalnih aktivnosti na području dva međunarodna aerodroma.

Šćepanović je istakao da je posebna pažnja posvećena pripremama za predstojeću turističku sezonu.

On je naglasio značaj zajedničkog rada policije i aerodroma na obezbjeđivanju sigurnosti putnika i vazdušnog saobraćaja.

Šćepanović je najavio pojačane mjere i prisustvo Uprave policije na aerodromima, snažniju kontrolu na graničnim prelazima i aktivnosti u cilju unapređenja komunikacije između dvije službe, kao i sa operatorima na graničnim prelazima, kako bi protok turista protekao u skladu sa najvišim bezbjednosnim standardima.

“Održani sastanak je označio početak intenzivnih aktivnosti koje će kroz dobru i kontinuiranu međuresornu saradnju biti nastavljene u narednim mjesecima, u cilju prevazilaženja svih prepreka, kako bi turistička sezona protekla u sigurnom i prijatnom okruženju za sve građane i posjetioce”, rekli su iz policije.

Sastanku je prisustvovao i savjetnik izvršnog direktora za bezbjednost, Miloš Mišković.

