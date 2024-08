Tokom vikenda 60 saobraćajnih nezgoda, poginule dvije osobe

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori, tokom vikenda, evidentirano je 60 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dvije osobe poginule, osam je zadobilo teške tjelesne povrede, a 21 lake tjelesne povrede, saopštili su iz Uprave policije.

Navodi se da su u istom periodu, pripadnici saobraćajne policije, u okviru represivnih aktivnosti, podnijeli 147 prekršajnih prijava, izdali 1.213 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka i isto toliko vozila isključili iz saobraćaja.

Kako se dodaje, uhapšeno je 45 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci i ostalih težih prekršaja iz oblasti saobraćaja.

„Od tog broja, 35 je uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu u nedozvoljenoj količini, pet vozača je uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom droga ili drugih psihoaktivnih supstanci“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je pet vozača uhapšeno zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

„Od ukupnog broja uhapšenih, 19 je uhapšeno u Podgorici, šest u Budvi, i pet vozača u Nikšiću“, rekli su iz policije.

Oni su naveli da je, u okviru redovnih kontrola učesnika u saobraćaju, policija u Nikšiću uhapsila vozača L.R.(49), zbog upravljanja vozilom pod dejstvom 2,63 grama po kilogramu (g/kg) alkohola u organizmu.

Navodi se da je vozač D.Đ.(28) iz Nikšića uhapšen zbog upravljanja vozilom pod dejstvom 2,55 g/kg alkohola u organizmu, a Nikšićanin I.L.(25) zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci u organizmu (kokain, krek).

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi su, kako je saopšteno, realizovali regionalnu akciju “Alkohol i Motocikl” prilikom koje je kontrolisano 147 vozača i legitimisane 42 osobe.

„Od čega je 14 vozača upravljalo motociklom pod dejstvom alkohola u organizmu“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je izdato šest prekršajnih naloga, uhapšeno dvoje vozača zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola pri koncentraciji preko jedan g/kg.

Iz policije su kazali da je u saobraćaju zatečeno 15 neispravnih motociklista koji su počinili 18 prekršaja.

Dodaje se da je zatečen jedan motociklista u upravljanju vozilom bez odgovarajuće kategorije.

Iz Uprave policije apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i na taj način doprinesu, kako ličnoj, tako i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS