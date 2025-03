Todorović: DNP neće napuštati Vladu na poziv Lakovića

Podgorica, (MINA) – Demokratska narodna partija (DNP) neće napuštati Vladu na poziv poslanika Pokreta Evropa sad Miodraga Lakovića, kazala je portparolka DNP-a Jovana Todorović.

Ona je to navela u reagovanju na izjavu Lakovića, koji je pozvao konstituente većine da preispitaju učešće u Vladi, ako su promijenili odnos prema sporazumu potpisanim prilikom formiranja Vlade.

„DNP iskazuje nemjerljivo zadovoljstvo povodom oglašavanja Lakovića, neposredno nakon naše reakcije na izjavu njegove koleginice Vučelić, čime je priznao da je autor njenog saopštenja“, rekla je Todorović.

Ona je kazala da „prijetnje“ Lakovića ne zaslužuju posebno ozbiljan komentar jer je on, kako je navela, „očigledno navikao da tako prijeti sitnim dilerima droge dok je radio u policiji“.

„DNP neće napuštati Vladu na poziv Lakovića, već ga ohrabrujemo da iskoristi svoj uticaj i kod premijera Spajića izlobira da on pokrene inicijativu o isključenju DNP-a iz parlamentarne većine“, kaže se u saopštenju.

Todorović je rekla da znaju da poslanik Laković čezne za koalicijom sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

„Jer stara ljubav zaborava nema, ali svoju strast prema DPS-u neka ne zaklanja floskulama o evropskim integracijama i reformskom putu“, navela je Todorović.

Ona je kazala da nijesu problem evropske integracije, „nego izgleda arapske integracije, koje su izazvale potres u Crnoj Gori“.

„Zato još jednom saopštavam da nećemo podržati nijedan projekat, dok se ne otklone sumnje da iza njega stoje Milo Đukanović i njegov prljavi novac, a podržaćemo sve što bude isključivo u interesu Crne Gore koji nam neće stepenovati poslanik Laković“, navodi se u reagovanju.

