Tivćanin vozio pod dejstvom kokaina i marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici kotorske policije podnijeli su zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv R.B. (23) iz Tivta, zbog vožnje pod djestvom kokaina i marihuane.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici su utvrdili da je R.B. pod dejstvom tih droga upravljao vozilom podgoričkih tablica.

“Daljim pregledom, policijski službenici su u vozilu pronašli i oduzeli šest pvc pakovanja bijele praškaste materije za koju se sumnja da je kokain”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici protiv R.B. nadležnom sudu za prekršaje podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe opojnih droga.

