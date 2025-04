Tim Crne Gore najbolji na Regionalnoj sajber vježbi

Podgorica, (MINA) – Tim Crne Gore proglašen je za najbolji na prestižnoj Regionalnoj sajber vježbi Tirana 2025, saopštili su iz Ministarstva javne uprave (MJU) navodeći da to priznanje potvrđuje posvećenost, profesionalizam i stručnost crnogorske sajber zajednice.

Iz MJU su rekli da je tim, u kome su bili ključni članovi Vladinog tima za reagovanje na računarske incidente (gov-CIRT) zajedno sa kolegama iz drugih institucija, pokazao izvanrednu koordinaciju, tehničke vještine i strateško razmišljanje tokom cijele vježbe.

Navodi se da je crnogorski tim predvodio Rikardo Juncaj.

“Zajedno sa svojim timom, ostvario je izvanredne rezultate koji su doveli do toga da naš tim bude proglašen najboljim. Njihov timski duh i posvećenost bili su ključni za ovaj uspjeh“, rekli su iz MJU.

To dostignuće, kako se naveli, značajan je korak naprijed u naporima Crne Gore da ojača nacionalnu i regionalnu sajber otpornost.

“Potvrđuje našu posvećenost izgradnji bezbjednijeg digitalnog okruženja i spremnosti na efikasan odgovor na savremene sajber prijetnje“, kaže se u saopštenju MJU.

Oni su čestitali timu na zasluženom priznanju i zahvalili im što su Crnu Goru predstavili na najbolji mogući način.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS