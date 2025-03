TIKA donirala medicinsku opremu vrijednu preko 100 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) donirala je zdravstvenom sistemu Crne Gore medicinsku opremu vrijednu više od 100 hiljada EUR, koja će, kako je saopšteno, značajno unaprijediti uslove u crnogorskim zdravstvenim ustanovama.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da se donacija sastoji od 18 EKG aparata, koji će biti raspoređeni u domovima zdravlja Bar, Herceg Novi, Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Kotor, kao i u Opštoj bolnici Cetinje i Specijalnoj bolnici Risan.

„Odjeljenje neurologije Opšte bolnice Bijelo Polje dobija novi EEG aparat, a domovi zdravlja Danilovgrad i Kolašin aparate za kompletnu elektroterapiju, ultrazvučnu i kombinovanu terapiju“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, domovi zdravlja Plav i Kolašin dobiće hematološke aparate, dok će Dom zdravlja Herceg Novi za potrebe Centra za dijalizu dobiti sedam novih bolničkih kreveta.

Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja, Mirjana Vlahović Andrijašević, kazala je da će oprema značajno unaprijediti kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite, omogućavajući medicinskim radnicima da pruže brzu i efikasniju dijagnostiku i liječenje pacijenata.

To je, kako je rekla, još jedan dokaz izuzetne saradnje koja postoji između Ministarstva zdravlja, Ambasade Turske u Crnoj Gori i Agencije TIKA, koja je godinama jedan od najvećih donatora crnogorskom zdravstvenom sistemu.

Vlahović Andrijašević je zahvaljujem Agenciji TIKA, Vladi i narodu Turske na višestrukoj pomoći crnogorskom zdravstvenom sistemu, koja je, prema njenim riječima, rezultirala podizanjem nivoa kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga građanima Crne Gore.

“Uvjerena sam da će se ovako kvalitetna i sadržajna saradnja nastaviti i intenzivirati i u narednom periodu“, istakla je Vlahović Andrijašević.

Agencija TIKA je od 2007. godine, od kada su prisutni u Crnoj Gori, realizovala brojne projekte i aktivnosti, koje su u oblasti zdravstva bile usmjerene na unapređenje infrastrukture, nabavku medicinske opreme i edukaciju kadra.

Predsjednik TIKA-e Serkan Kajalar naglasio je da je od 2007. godine do danas realizovano najviše projekata u zdravstvu, jer to je oblast koja direktno utiče na zdravlje i život ljudi.

„Danas smo uručili donaciju u medicinskoj opremi za deset opština u Crnoj Gori i nadamo se da će svi ti medicinski aparati i oprema doprinijeti da zdravstvene ustanove u svim tim gradovima rade u boljim uslovima“, kazao je Kajalar.

On je rekao da vjeruje da će u budućem periodu saradnja na državnom nivou biti još intenzivnija što se tiče oblasti zdravstva.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da je Agencija TIKA do sada u Crnoj Gori realizovala 500 zdravstvenih projekata, a da je značajan angažman u njihovom sprovođenju imala turska Ambasada u Podgorici.

Ambasador Turske u Podgorici Bariš Kalkavan kazao je da sa Crnom Gorom imaju veoma dobre odnose na svim poljima, a da je zdravstvo na prvom mjestu.

On je najavio da u narednom periodu dvije delegacije turskih eksperata iz oblasti zdravstva i socijalnog staranja planiraju da posjete Crnu Goru, kako bi dali doprinos dodatnom unapređenju crnogorskog zdravstvenog sistema.

