Tijelo žene pronađeno kod Vukovačkog mosta

Podgorica, (MINA) – Tijelo N.Ć. (47), čiji je nestanak prijavljen prije dvije sedmice, pronađeno je u rijeci Morači, potvrđeno je agenciji MINA iz policije.

Iz Operativno komunikacionog centra Uprave policije kazali su da je beživotno tijelo pronađeno kod Vukovačkog mosta.

Događaj je prijavljen danas oko 14 sati i 30 minuta.

