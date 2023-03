Telekom se i ove godine pridružuje akciji Sat za planetu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski Telekom će i ove godine, gašenjem svjetla na sat u poslovnim objektima širom Crne Gore, obilježiti akciju Sat za planetu.

Iz te kompanije su kazali da će, kao i prethodnih godina, svjetla biti ugašena u subotu, u 20 sati i 30 minuta.

„Na taj način Telekom će se pridružiti milionima ljudi, zajednica i kompanija širom svijeta, koje na taj način žele da skrenu pažnju na značaj borbe protiv klimatskih promjena“, kaže se u saopštenju.

Iz Telekoma su podsjetili da Svjetski fond za prirodu globalno organizuje „Sat za Planetu“ u znak podrške očuvanju planete i ublažavanju klimatskih promjena.

Kako su naveli, u više od sedam hiljada gradova i preko 180 zemalja širom svijeta svjetla će biti ugašena na 60 minuta, kako bi se na simboličan način skrenula pažnja na aktivnosti koje ljudi mogu preduzeti u rješavanju lokalnih problema izazvanih klimatskim promjenama.

Iz Telekoma su kazali da već godinama akcija Sat za planetu pomaže da se skrene pažnja javnosti na klimatske promjene, kao na jedan od gorućih problema sadašnjice, i to jednim jednostavnim činom – isključivanjem svjetla.

„Nevjerovatno je šta jedna mala ideja može da postigne, ili kako volimo da kažemo: nekada morate isključiti svjetlo da ne biste bili u mraku“, navodi se u saopštenju.

