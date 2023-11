Svjetska banka snažan partner zdravstvenom sistemu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Svjetska banka nastaviće da crnogorskom zdravstvenom sistemu pruža neophodnu podršku u finansiranju, tehničkoj pomoći i dijeljenju najboljih praksi, poručeno je sa sastanka ministra zdravlja Vojislava Šimuna i šefa kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Kristofera Šeldona.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Šimun je zahvalio predstavnicima Svjetske banke na stručnoj i ekspertskoj podršci, koja ima kontinuitet kada se radi o sistemu zdravstva.

On je kazao da se nada da će u narednom periodu podrška biti učvršćena kroz niz strateških javnih politika implementiranih u sektoru zdravlja i zdravstvene zaštite stanovništva.

„Konkretizovao je dalje korake saradnje kroz podršku digitalnim procesima, nabavku medicinske opreme, uspostavljanje adekvatnog sistema nabavke i distribucije ljekova u cilju racionalizacije troškova, priprema protokola, kao i standarda u odlaganju medicinskog i farmaceutskog otpada“, navodi se u saopštenju.

Šeldon je čestitao Šimunu naimenovanje na novu funkciju i rekao da je uvjeren da će saradnja biti uspješno nastavljena.

On je upoznao Šimuna sa procesom pripreme Partnerskog okvira za saradnju Svjetske banke sa Crnom Gorom za naredni petogodišnji period, koji predstavlja zajednički strateški dokument Svjetske banke i Vlade.

Tim dokumentom, kako su rekli iz Ministarstva, definišu prioritetne razvojne oblasti na koje će biti usmjerena podrška Svjetske banke tokom tog perioda.

“Reforma zdravstvenog sistema je jedan od prioriteta podrške Svjetske banke i dalje aktivnosti na konkretnim projektima će se razrađivati u zavisnosti od prioriteta Vlade i Ministarstva zdravlja”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, u tom procesu će se definisati obim podrške sektoru zdravstva.

