Sveobuhvatna reforma pravosuđa suštinski važna za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Sveobuhvatna reforma pravosuđa suštinski je važna za budućnost Crne Gore, kazao je ministar pravde Andrej Milović na sastanku sa direktorom Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Mateom Mekaćijem.

Iz Ministarstva pravde saopšteno je da je na sastanku razgovorano o rezultatima u oblasti reforme pravosuđa i posvećenosti Ministarstva napretku u ključnim poglavljima 23 i 24 za pristupanje Evropskoj uniji (EU).

Milović je upoznao Mekaćija sa ključnim aktivnostima i inicijativama koje Ministarstvo sprovodi u cilju ispunjavanja EU standarda u oblasti pravosuđa.

On je pojasnio da su intenzitet i dinamika rada Ministarstva do sada nezabilježeni u Crnoj Gori.

“Radimo na izmjenama i dopunama čitavog seta zakona koji će naše zakonodatsvo učiniti efikasnim i potpuno kompatibilnim sa pravnom tekovinom EU. Time će, uz reformu i sređivanje pravosudnih institucija, naš pravosudni sistem biti potpuno spreman za pristupanje Crne Gore EU”, kazao je Milović.

On je pojasnio da Ministarstvo pravde kao prioritet shvata izmjene legislative, ali da se jednako vodi računa i o modernizaciji i izgradnji pravosudne infrastrukture i procesu digitalizacije pravosuđa, gdje je Ministarstvo otpočelo rad na kapitalnim projektima.

Milović je kazao da veoma cijeni podršku ODIHR-a Crnoj Gori, i da je dostizanje najvećih evropskih standarda na tom polju jedan od uslova EU integracija.

On je, kako se dodaje, naglasio da Crna Gora nema alternativni plan i da zbog toga gaji velika očekivanja da daj trud bude konstatovan dobijanjem Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila do kraja prve polovine godine.

Mekaći je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo saradnjom sa crnogorskim institucijama.

On je kazao da Crna Gora radom na reformama pravosuđa šalje veoma pozitivne signale.

Mekaći je istakao da je ODIHR spreman da bude podrška i pruži pomoć putem analiza i u tehničkim stvarima.

