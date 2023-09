Sve veći broj preminulih usljed predoziranja

Podgorica, (MINA) – U Podgorici i Baru u proteklih nekoliko mjeseci od predoziranja je preminulo najmanje deset osoba, saopštili su iz nevladinih organizacija (NVO) Juventas i Crnogorske mreže za smanjenje štete LINK.

Predstavnici tih organizacija su, simboličnim paljenjem svijeća ispred Drop-in centra Juventasa, u znak sjećanja na one koji su izgubili život usljed predoziranja, njihove porodice i bliske osobe, obilježili 31. avgust – Međunarodni dan podizanja svijesti o predoziranju.

Kako prenosi PR Centar, predstavnik LINK-a Marko Dragićević kazao je da se ta organizacija, u partnerstvu sa NVO Juventas, i ove godine pridružila obilježavanju međunarodne kampanje o podizanju svijesti o predoziranju.

„Ove godine smo simbolično upalili svijeće u znak sjećanja na sve one koji su izgubili živote usred predoziranja, ali isto tako da damo podršku porodicama preminulih, koje u našem društvu vrlo često ostaju nevidljive“, naveo je Dragićević.

Prema njegovim riječima, u proteklih nekoliko mjeseci u Podgorici i Baru od predoziranja je preminulo najmanje deset osoba.

„To su podaci koje imamo sa terena, u kontaktu sa klijentima, jer u Crnoj Gori i dalje ne postoji registar u kojem bi se registrovala smrt predoziranjem i nemamo nikakve konkretne podatke ili indikatore koji bi nam pokazali koliko osoba godišnje premine od predoziranja”, kazao je Dragićević.

On je dodao da zbog toga godinama unazad obilježavaju tu kampanju, jer se o tom problemu ne govori.

Dragićević je ocijenio da je taj problem itekako prisutan u crnogorskom društvu, ali da se društvo i institucije ponašaju kao da on ne postoji.

„Ovo nije jedina kampanja koju sprovodimo u LINK-u. Program smanjenja štete je naš svakodnevni posao. Osim redovnih aktivnosti koje obavljamo, obilježavamo sve međunarodne kampanje koje se tiču smanjenja štete u cilju povećanja svijesti društva i institucija o ovom problemu“, naveo je Dragićević.

Predstavnica Juventas Marija Radović, govoreći o načinima na koje je moguće uticati na smanjenje smrtnih slučajeva u slučaju predoziranja, kazala je da je potrebno uvesti širu upotrebu lijeka Nalokson, koji sprečava predoziranje opijatima.

„Trenutno je u Crnoj Gori taj lijek dostupan jedino u okviru zdravstvenih ustanova, daje se injektiranjem od obučenog zdravstvenog osoblja”, rekla je Radović.

Ona je navela da u svijetu postoji mogućnost primjene nazalnog Naloksona, spreja koji se ubrizgava u nozdrve i samim tim je pogodan da ga koriste osobe koje koriste droge.

“Kao i članovi njihovih porodica, prijatelji i druge bliske osobe koje se mogu naći u blizini onoga ko doživi preoziranje i u velikom broju slučajeva spriječe smrtni ishod“, navela je Radović.

Ona je podsjetila da je Juventas u partnerstvu sa LINK-om, u protekle dvije godine, sprovodi projekat “Kompetentno, transparentno, efikasno i odgovorno civilno društvo koje pruža usluge osobama koje koriste droge u Crnoj Gori” koji finansira Evropska unija podsredstom Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Radović je rekla da je jedna od važnih aktivnosti tog projekta izrada izvještaja koji se bavi trenutnim stanjem i analizom politika kada je u pitanju upotreba Naloksona u Crnoj Gori.

“Jedan od nalaza do kojih smo došli jeste da upotreba nazalnog Naloksona daje značajne rezultate u državama koje su ga uvele, te se ukazuje potreba za ovakvom praksom i u Crnoj Gori. Istraživanje sadrži jasne preporuke kao ostvariti ovaj cilj“, pojasnila je Radović.

Na inicijativu Juventasa i LINK-a, Glavni grad je podržao kampanju i most Milenijum je u četvrtak uveče bio u ljubičastoj boji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS