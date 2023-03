Sve kapacitete staviti u funkciju pristupanja EU

Podgorica, (MINA) – Perspektiva država Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji (EU) i neophodno je staviti sve kapacitete u funkciju postizanja tog strateškog cilja, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je razgovarala danas sa novoimenovanim ambasadorom Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori Zećirom Ramčilovićem.

Ona je čestitala Ramčiloviću na imenovanju i navela da je uvjerena da će saradnja dvije države biti dodatno osnažena tokom njegovog mandata.

Đurović je kazala da je zadovoljna bilateralnim odnosima Crne Gore i Sjeverne Makedonije, koji u punom smislu zaslužuju karakter odličnih, imajući u vidu da dvije države nemaju otvorenih pitanja i da sarađuju na svim nivoima.

Ona je istakla da su tokom prethodne godine realizovani brojni susreti na visokom i radnom nivou i da je ostvaren aktivan politički dijalog.

Đurović je rekla da treba pospješivati parlamentarnu saradnju i dinamizirati rad grupa prijateljstva, koje će doprinijeti razmjeni znanja, iskustava i ekspertize između njihovih članova.

To će, kako je dodala, dati dodatan podsticaj snaženju sveukupnih odnosa između Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Navodi se da je Đurović rekla da razumije složenu situaciju u kojoj se nalazi Sjeverna Makedonija u pogledu ispunjavanja vrlo zahtjevnih uslova koju je pred nju postavila EU.

Đurović je potencirala potrebu postizanja prihvatljivog kompromisa sa Bugarskom, kao i izglasavanja izmjena Ustava, kojima će se ostvariti ustavno priznanje bugarske, hrvatske i crnogorske manjine.

Ona je naglasila da je za Crnu Goru ustavno priznanje crnogorske manjine izuzetno značajno, jer će ono omogućiti veću vidljivost i bolje ostvarivanje kolektivnih prava njenih pripadnika.

Kako je rekla Đurović, na polju evropskih integracija, potrebno je ojačati međusobnu saradnju, prvenstveno obnavljanjem komunikacije usmjerene na razmjenu znanja i iskustava vezanih za pregovarački proces.

„Na toj liniji, Đurović je kazala da je perspektiva zemalja Zapadnog Balkana u EU, i da je nužno staviti sve kapacitete u funkciju postizanja tog strateškog cilja“, navodi se u saopštenju.

Ramčilović je istakao da su odnosi između Crne Gore i Sjeverne Makedonije tradicionalno dobri, prijateljski i partnerski, kao i da ih karakteriše decenijska bliskost između dva naroda.

On se saglasio sa Đurović da je parlamentarna saradnja jako bitan aspekt jačanja sveukupnih odnosa između dvije države, posebno u kontekstu procesa evropskih integracija u okviru kojeg Sjeverna Makedonija očekuje podršku od Crne Gore i u narednom periodu.

„Postoji prostor za jačanje ekonomske saradnje“, kazao je Ramčilović, istićući da se ona najbolje može ostvariti kroz brojne regionalne inicijative u kojima učestvuju Crna Gora i Sjeverna Makedonija.

Sagovornici su se saglasili da postoje mogućnosti za unapređenje saradnje u brojnim oblastima od zajedničkog interesa, i da one u narednom periodu treba da budu iskorišćene na dobrobit građana obje države.

