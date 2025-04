Suspendovano još šest policijskih službenika

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović donio je rješenja o suspenziji šest policijskih službenika, zbog stvaranja kriminalne organizacije, bezbjednosnih smetnji i drugih ozbiljnih prestupa.

Poptpredsjednik Vlade Aleksa Bečić saopštio je da ga je Šaranović informisao da je rješenja donio na predlog direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića.

„Na osnovu jasno postavljenog cilja i naloga da se sektor bezbjednosti mora očistiti od svih onih čije je djelovanje suprotno zakonu i interesima države, učinjen je još jedan korak ka uspostavljanju sistema koji neće trpjeti kompromise sa kriminalom, korupcijom, životnim stilom koji ne odgovara prihodima i drugim nezakonitostima“, naveo je Bečić u saopštenju.

Prema njegovim riječima, to nije kraj. „Tek smo zagrebali po površini“.

Bečić je poručio da država koja je ozbiljna u borbi protiv organizovanog kriminala ne pravi kompromis s onima koji su zaduženi da je štite, a rade protiv nje.

„Ne može se graditi povjerenje građana u institucije ako se sistem ne usudi da se pročisti iznutra“, kazao je Bečić.

On je pozvao sve nadležne državne organe da nastave započete aktivnosti sa još većom odlučnošću, dodajući da „svim časnim policajcima“ upućuje iskrenu zahvalnost.

„Vi ste ti koji držite liniju između zakona i bezakonja. Vi ste dokaz da se može služiti državi bez straha, a građanima bez interesa. Vaša uniforma i vaša ovlašćenja, koja primjenjujete u skladu sa Zakonom su znak časti i čestitosti“, poručio je Bečić.

Kako je istakao, ta čast biće zaštićena, jer Crna Gora neće više gledati kroz prste nikome ko je izdao zakon.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS