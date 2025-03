Suprotno Poslovniku ne dozvoljavaju opoziciji da postavi pitanja

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina, suprotno odredbama Poslovnika Skupštine, ne dozvoljava poslanicima opozicije da postave pitanja ministrima u susret izborima u Nikšiću, saopšteno je iz Evropskog saveza.

Funkcioner Evropskog saveza Nikola Zirojević rekao je da su predstavnici parlamentarne većine ogolili sopstveni kukavičluk.

“Da su predstavnici parlamentarne većine spremni na sve, imali smo priliku da se do sad uvjerimo više puta. Ipak, ovog puta su, neočekivano, do kraja ogolili sopstveni kukavičluk”, rekao je Zirojević.

On je rekao da je uoči premijerskog sata i poslaničkih pitanja, “nekom geniju” palo na pamet da, suprotno odredbama Poslovnika, opozicionim poslanicima ne dozvoli da, u susret lokalnim izborima u Nikšiću koje izvjesno gube, postave pitanja.

Zirojević je kazao da je ministra unutrašnjih poslova, Danila Šaranović, pitao da mu pojasni na osnovu kojih parametara temelji izjavu da “sistem bezbjednosti uživa najveći stepen kredibilnosti ikada”.

“Onda je sasvim jasno zašto megadens studenti na daljinu, prije vremena COVID-a, silom na sramotu rade na tome da ovo pitanje ne bude postavljeno, trudeći se da sačuvaju ono malo rejtinga što im je u Nikšiću ostalo, ako ga više uopšte i imaju”, kazao je Zirojević.

On je dodao da je drugo pitanje bilo upućeno koordinatoru Ministarstvom energetike, Admiru Šahmanoviću, kojeg je upitao šta se desilo sa obećanjima o proizvodnji dronova i eloksirane bravarije u Željezari Nikšić.

“Pitanje koje bi do kraja ogolilo laži aktuelne većine, počev od bivšeg ministra, aktuelnog gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića, zaključno sa odlazećim predsjednikom Opštine Nikšić Markom Kovačevićem”, smatra Zirojević.

On je kazao da ostaje nezapamćeno da je u nekoj deklarativno, demokratskoj državi postojala parlamentarna većina koja je koristila svaki način i svako sredstvo da onemogući opoziciju da govori.

“Polomili su se da nas vrate u Parlament, trubeći o državnom interesu i evropskim integracijama, da bi danas isti oni podržali predlog da nam se oduzme mogućnost da pitamo”, rekao je Zirojević.

On je kazao da će se njihova pitanja, ako ne u plenarnoj Sali, čuti na drugim lokacijama.

“Ali neka ne brinu ništa – naša pitanja će se, ako ne u plenarnoj sali, čuti na svim drugim lokacijama, a njihova bruka da su nam onemogućilo da pitamo, iz straha od gomile klasičnih političkih nokauta koji im predstoje, jednako će glasno odjeknuti Crnom Gorom kao što bi naša izlaganja, da smo bili u prilici da postavimo pitanja”, rekao je Zirojević.

