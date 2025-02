Superti: Ključno očuvati široki politički konsenzus i stabilnost

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je odradila značajan dio posla na evropskom putu, ali i dalje postoje obaveze koje treba da ispuni kako bi do kraja naredne godine zatvorila sva poglavlja, poručila je direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnom direktoratu za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije, Valentina Superti.

Ona je, na sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije (EU) i Crne Gore, istakla da je ključno očuvati široki politički konsenzus i stabilnost, jer su oni od presudnog značaja za evropski put zemlje.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) je saopšteno da je evropska strana, na čelu sa Superti i šeficom Jedinice B4 za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu u Generalnom direktoratu za proširenje i istočno susjedstvo u Evropskoj komisiji Barbarom Jesus Gimeno, čestitala Crnoj Gori na uspjehu postignutom na planu evropske integracije prošle godine.

Navodi se da je to jasno prepoznato privremenim zatvaranjem tri pregovaračka poglavlja krajem prošle godine.

“Naglašeno je da je Crna Gora pod posebnom pažnjom zbog intenzivnog procesa integracije i da se od nje očekuje da i ove godine nastavi istim tempom, kako bi u potpunosti iskoristila postojeći momentum za privremeno zatvaranje preostalih poglavlja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sastanku su istaknute i oblasti u kojima su potrebni dodatni napori kako bi se osigurao kontinuitet reformi, s posebnim fokusom na očuvanje dobrih susjedskih odnosa i usklađivanje vizne politike s EU.

Superti je rekla da Crna Gora može biti primjer i inspiracija za cijeli region, dodajući da, iako je značajan dio posla već urađen, i dalje postoje obaveze koje treba ispuniti.

“Ne smije se gubiti vrijeme, s obzirom na namjeru da se do kraja naredne godine zatvore sva pregovaračka poglavlja, zbog čega je ključno očuvati široki politički konsenzus i stabilnost, jer su oni od presudnog značaja za evropski put zemlje”, poručila je Superti.

Kako je saopšteno iz MEP-a, crnogorska strana je na sastanku predstavila rezultate ostvarene na nacionalnom nivou, potvrđujući posvećenost reformama u okviru procesa evropskih integracija.

Glavni pregovarač Crne Gore sa EU, Predrag Zenović, rekao je da se protekla godina može smatrati jednom od najintenzivnijih i najuspješnijih u pogledu EU agende Crne Gore.

“Ostvarili smo konkretne rezultate koji potvrđuju našu posvećenost reformskom procesu i evropskoj integraciji. Sada je važno da sačuvamo politički dijalog i usmjerenje svih društvenih aktera ka ovom jedinstvenom cilju”, kazao je Zenović.

Kako je dodao, prioritet je da se u potpunosti posvete ispunjavanju obaveza iz evropske agende, stavljajući po strani identitetska i druga pitanja koja mogu biti uzrok društvenih podjela.

Zenović je posebno istakao napore Crne Gore koji su prošle godine uloženi na planu uspostavljanja ključnih imenovanja i obnove institucionalne funkcionalnosti u pravosuđu, a koji su doveli do dobijanja IBAR-a i završnih mjerila u poglavljima 23 i 24.

„Ovo je snažan signal da je Crna Gora na pravom putu ka članstvu u EU. Naš cilj je jasan – održati pozitivan zamah i u narednom periodu ubrzati reformske procese”, poručio je Zenović.

Prema njegovim riječima, novi Instrument za reforme i rast za Zapadni Balkan ima potencijal da ubrza ekonomsko približavanje Crne Gore EU, dok će članstvo u Jedinstvenom evropskom platnom prostoru (SEPA) omogućiti bolju finansijsku povezanost i benefite za građane i privredu.

„Evropska perspektiva Crne Gore nije samo politički cilj, već i ekonomska potreba. Nastavićemo da radimo na jačanju ekonomske stabilnosti i konkurentnosti kako bismo osigurali bolji standard za naše građane”, naglasio je Zenović.

Kako se navodi u saopštenju, sastanak je bio prilika da se analizira dosadašnji napredak Crne Gore u procesu pristupanja EU, razmotre izazovi i dobiju smjernice za naredne korake.

“Zaključci sa sastanka će imati značajan uticaj na dalji tempo pregovora i ukupnu procjenu Crne Gore u procesu pristupanja EU”, kaže se u saopštenju.

