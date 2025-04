Suočavanje sa stresom i kako regulisati emocije

Podgorica, (MINA) – Kako regulisati emocije i postaviti se u izazovnim situacijama bila je tema psihološke radionice Suočavanje sa stresom, u organizaciji nevladinih organizacija Pilates za sve i Lantana.

Cilj tih NVO je podizanje svijesti o raku dojke i podrška onkološkim pacijentkinjama.

Radionicu u Baru vodila je psihološkinja Instituta za onkologiju Damira Murić.

Ona je govorila kako se suočiti sa stresom, naučiti i uspostaviti lične granice, kako regulisati emocije i postaviti se u izazovnim situacijama.

Predsjednica NVO Pilates za sve Mirela Tomić kazala je da je radionica divan način da se uklope različite strukture žena i da sve zajedno nauče kako na najbolji način da pomognu sebi u borbi protiv stresa.

“Zahvalila bih svim divnim damama na prisustvu i iskreno se radujem narednoj radionici sa mojim dragim prijateljicama iz NVO Lantana”, rekla je Tomić.

Ona je istakla da je radionica održana uz podršku Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru, koji je i bio njen domaćin.

Predsjednica NVO Lantana Sanja Jušković kazala je da se raduje saradnji sa NVO Pilates za sve i psihološkinjom Damirom Murić.

“Zajedno smo jače! To nije samo naš slogan to smo mi! Udružene možemo sve! Hvala svim dragim damama koje su bile prisutne i dale doprinos našoj radionici”, zaključila je Jušković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS