Sudski savjet donio odluku o prestanku funkcije Hasniji Simonović

Podgorica, (MINA) – Sudski savjet danas je donio odluku o prestanku funkcije sudiji Hasniji Simonović zbog ispunjavanja uslova za penziju.

Kako su rekli iz Akcije za ljudska prava (HRA), odluka je donijeta sa sedam glasova “za” i dva “protiv”, pri čemu je ministar pravde Marko Kovač izuzet iz glasanja.

“To je prva odluka Sudskog savjeta o prestanku sudijske funkcije zbog ispunjavanja uslova za penziju, poslije nedavne odluke Upravnog suda da poništi odluku koju je Savjet donio po istom pravnom osnovu u slučaju sutkinje Svetlane Vujanović”, kazali su iz HRA.

Oni su naveli da to znači da je Sudski savjet ostao pri pravnom stanovištu za koje su Vrhovni sud i Upravni sud našli da je diskriminatorno.

Kako su saopštili iz HRA, Simonović je zatražila je da se obrati Savjetu prije nego što se odlučivalo o tome treba li funkcija da joj prestane ili ne.

Navodi se da je Simonović usmeno zahtjevala izuzeće šest članova Sudskog savjeta, i to sva četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, Kovača i jednog člana iz reda sudija, Predraga Tabaša.

“U odnosu na tri ugledna pravnika (Vesna Simović Zvicer, Loro Markić i Dobrica Šljivančanin) navela je kao razlog to što su njih troje promijenili prvobitni stav da sudijama koje ispune uslove po članu 17 Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju ne treba da prestane sudijska funkcija do donošenja odluke Ustavnog suda po inicijativi za ocjenu ustavnosti tog člana”, rekli su iz HRA.

Kako su saopštili, u odnosu na profesora Radoja Koraća je istakla kao razlog razliku u stavovima o prestanku sudijskih funkcija koje je on navodno izrazio na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, i na sjednicama Sudskog savjeta.

“U odnosu na Kovača istakla je njegove izjave u medijima, koje su se između ostalog odnosile i na nju lično, kao i sumnju u lični anonimozitet prema njoj zbog njene vjerske pripadnosti”, kaže se na sajtu HRA.

Kako se dodaje, u odnosu na sudiju Tabaša istakla je njegovu izjavu na sjednici Sudskog savjeta iz decembra prošle godine.

Iz HRA je pojašnjeno da se na toj sjednici razmatralo dostavljanje spisa Vrhovnom sudu, zbog donošenja odluke po zahtjevu za ispitivanje odluke Upravnog suda u predmetu koji se odnosi na sutkinju Svetlanu Vujanović.

“Na sjednici je, prema njenim riječima, (Tabaš) izjavio da će tu odluku “Hasnija sigurno ukinuti””, dodali su iz HRA.

Oni su naveli da su svi članovi Savjeta su bili saglasni da tu tačku dnevnog reda ne treba odlagati i da su oni spremni da se odmah izjasne u odnosu na zahtjeve za izuzeće, pri čemu je Tabaš prethodno zatražio da izvrši uvid u zapisnik sa pomenute sjednice.

“Nakon uvida u zapisnik i kraćih izjašnjenja šest članova, predsjednica Sudskog savjeta (Vesna Simović Zvicer) je donijela odluku o izuzeću Kovača uz napomenu da će odluke biti naknadno pismeno izrađene”, rekli su iz HRA.

Oni su kazali da je od šest članova, samo Tabaš zatražio da se zahtjev za izuzeće u odnosu na njega usvoji, ali da je predsjednica je to odbila.

Kako su saopštili iz HRA, Tabaša je to opredijelilo da glasa protiv odluke o prestanku funkcije.

“Razmatranje pitanja izvršenja odluke Upravnog suda, kojom je poništena odluka Sudskog savjeta o prestanku funkcije sutkinje Svetlane Vujanović, odloženo je za sjutra”, rekli su iz HRA.

Oni su saopštili da su, povodom te tačke dnevnog reda iz odlučivanja izuzeti Kovač kao i vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Vučković, na njihovu inicijativu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS