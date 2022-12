Sudije i sutkinje iz regiona zajedno u borbi za rodnu ravnopravnost

Podgorica, (MINA) – Mreža sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti osnažiće vještine, znanje i praksu sudija u vezi s rodnom ravnopravnosti i rodnim stereotipima, poručila je direktorica Programa za Zapadni Balkan u AIRE centru, Biljana Brajtvajt.

Iz AIRE centra saopštili su da su povodom Međunarodnog dana ljudskih prava predstavili i upoznali širu javnost sa nedavno osnovanom Mrežom sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana.

Mreža će, kako su naveli, biti mjesto okupljanja eminentnih sudija i sutkinja iz regiona.

Mrežu je osnovao AIRE centar u partnerstvu s pravosudnim akademijama i centrima za obuku sudija i tužilaca iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova, koji su mreži pristupili u julu ove godine.

Brajtvajt je naglasila da će cilj zajedničkih aktivnosti biti razvijanje svijesti o prirodi i štetnim efektima rodnih stereotipa u društvima Zapadnog Balkana, njihovim negativnim uticajima na sudske odluke i ulozi pravosuđa u rješavanju tih pitanja.

„Mreža će osnažiti vještine, znanje i praksu sudija u vezi sa rodnom ravnopravnosti i rodnim stereotipima”, kazala je Brajtvajt.

Ona je poručila da zajedno moraju podsticati efikasnu implementaciju domaćih, evropskih i međunarodnih pravnih instrumenata koji se odnose na rodnu ravnopravnost i omogućiti razmjenu znanja, vještina, iskustava i ideja u vezi s rodnom ravnopravnosti među sudijama i pravnim praktičarima širom regiona.

Brajtvajt je rekla da će Mreža biti oslonac unapređenju profesionalnog i ličnog razvoja žena sudija u regionu.

Ona je zahvalila svima koji su podržali tu inicijativu.

“Iskoristimo Međunarodni dan ljudskih prava kao trenutak za pokretanje novog poglavlja u pravosuđu posvećenog borbi za rodnu ravnopravnost“, navela je Brajtvajt.

Ona je istakla da je u kontekstu zaštite ljudskih prava važno prepoznati koje grupe su najviše izložene njihovom kršenju, ali i na koji način pravosudni sistemi mogu doprinijeti efikasnoj zaštiti tih prava.

„Bez obzira na zakonsku jednakost žena i muškaraca, žene u našem regionu su i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u svim segmentima javnog i privatnog života”, rekla je Brajtvajt.

Kako je navela, izazovi s kojima se žene suočavaju su brojni, one su manje zaposlene, manje imovine posjeduju, što ih dovodi u nezavidan ekonomski položaj.

Posebno ih, kako je kazala Brajtvajt, pogađa izraženo i rasprostranjeno rodno zasnovano nasilje.

Prema njenim riječima, da bi žene u balkanskim društvima živjele život ne samo oslobođen straha, već u punoj mjeri učestvovale u svim njegovim aspektima, neophodno je nasilje spriječiti i sankcionisati i ženama osigurati ostvarenje jednakog pristupa servisima i jednakosti u uživanju svih prava.

“Bez sudova koji u krajnjoj instanci osiguravaju da se zakoni sprovode, ostajemo na nivou deklaracija”, navela je Brajtvajt.

Zbog toga je, kako je istakla, važna poruka koju pravosuđe šalje uspostavljanjem Mreže.

“Prepoznajemo važnost rodne ravnopravnosti i spremni smo dati svoj doprinos ostvarenju ljudskih prava i sloboda u regionu“, poručila je Brajtvajt.

Iz AIRE centra kazali su da su pokrovitelji Mreže predsjednica Evropskog suda za ljudska prava Siofra O’Liri, bivši predsjednik Suda Robert Spano, kao i sudije i sutkinje iz regiona – Ivana Jelić, Mirjana Lazarova Trajkovska i Ledi Bianku.

O’Liri je rekla da je rodna ravnopravnost središnja tačka zaštite ljudskih prava, funkcionisanja demokratije i dobrog upravljanja, ali i poštovanja vladavine prava i promocije dobrobiti za sve.

Ona je kazala da je Mreža izuzetno važna na tom putu, u regionu, ali i za Evropu u cjelini.

“Ponosna sam što sam jedna od pokroviteljica ove inicijative“, poručila je O’Liri.

Kako je naveo Spano, da bi bili sposobni da se uspješno snalaze u složenim izazovima života, sudije moraju razumjeti osnovne strukture moći i obrasce ljudskog ponašanja koji daju život zakonu.

On je kazao da je nastavak edukacije o pitanju kao što je rodna ravnopravnost stoga važan dio pravosudne funkcije.

“Na kraju krajeva, rodna ravnopravnost je jedan od temelja svakog društva koje teži da bude istinska demokratija vođena vladavinom prava”, istakao je Spano.

On je poručio da mu je čast da predsjedava Odborom pokrovitelja Mreže.

“Moramo se po svaku cijenu boriti protiv svih oblika rodne diskriminacije, naročito protiv nasilja nad ženama”, naglasio je Spano.

On je rekao da je cijelu svoju karijeru, ne samo devet godina koje je proveo na funkciji sudije, a potom i predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, posvetio obezbjeđivanju ravnopravnosti žena i muškaraca kao jednom od najosnovnijih ljudskih prava.

Sudije se, kako je naveo, nalaze na prvoj liniji fronta u ovoj borbi, a posebno na Zapadnom

Balkanu.

“Žene i muškarci ovdje moraju s podjednakom snagom da ispunjavaju svoju ulogu. Radujem se mogućnosti da ispunjavam svoju ulogu i pružam svoju svesrdnu podršku Mreži”, rekao je Spano.

Iz AIRE centra kazali su da je ovo prva mreža koja okuplja predstavnike pravosudne zajednice iz regiona kako bi radili na unapređenju rodne ravnopravnosti.

Mreža će, kako su naveli, imati i svoju web-platformu – www.gcjnetwork.org.

Ona će okupljati stručnjake u toj oblasti, realizovati regionalne onlajn programe obuke i pružiti priliku za razmjenu stečenog znanja, vještina i iskustava njenih članova.

Rad Mreže koordinira AIRE centar u saradnji s institucijama za obuku sudija iz regiona, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Iz AIRE centra rekli su da je primarna misija da se formiranjem Mreže sudija i sutkinja u zemljama Zapadnog Balkana, angažovanih u borbi protiv rodnih stereotipa i predrasuda, podstiče unapređenje rodne ravnopravnosti putem prakse svih sudova na nacionalnom nivou, kao i regionalna saradnja u razvijanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu.

