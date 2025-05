Sudijama Ustavnog suda dodatak na funkciju u iznosu od 30 odsto zarade

Podgorica, (MINA) – Vlada je utvrdila danas Predlog dopune Zakona o Ustavnom sudu, kojom je predviđeno da sudije i predsjednik tog suda imaju pravo na dodatak na funkciju u iznosu od 30 odsto visine osnovne zarade.

Iz Vlade je saopšteno da se sudije i predsjednik Ustavnog suda time izjednačavaju u pravima sa ostalim nosiocima sudijskih funkcija.

„Donošenje zakona proizilazi iz načela da sudija ima pravo na zaradu u skladu sa dostojanstvom sudijske funkcije i odgovornošću sudije“, kaže se u saopštenju.

U diskusiji na sjednici Vlade je naglašeno da zarade sudija garantuju njihovu nezavisnost i materijalnu sigurnost.

„Pa je kao jedino moguće prelazno rješenje nađeno da se propiše dodatak na funkciju organizacionim zakonima kako bi došlo do uvećanja zarada sudija, dok se ne usvoji Zakon o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavnosudske funkcije“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je Strategijom reforme pravosuđa za period od 2024. do 2027. godine i pratećim akcionim planom predviđena mjera koja se odnosi na utvrđivanje Predlog zakona kojim se uređuje finansijski položaj nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija.

Kako su naveli, Programom rada Vlade predviđeno je utvrđivanje predloga posebnog zakona o zaradama za četvrti kvartal ove godine.

„Kako je procedura izrade posebnog zakona složena, na radnoj grupi je zaključeno da bi najbolje bilo kao prelazno rješenje da se u organizacionim zakonima propiše uvođenje dodatka na funkciju za sudije i državne tužioce u iznosu od 30 odsto osnovne zarade“, kaže se u saopštenju.

