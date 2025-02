Studentima fizioterapije 250 EUR mjesečno

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), Univerzitet Crne Gore (UCG) i opština Herceg Novi obezbijediće, tokom naredna četiri mjeseca, finansijsku podršku za studente Studijskog programa Primijenjena fizioterapija u Igalu.

Kako je saopšteno iz MPNI, Vlada je danas usvojila Zaključak o participaciji troškova smještaja i ishrane studenata tog programa u okviru Medicinskog fakulteta, a novac će biti uplaćivan mjesečno u periodu od 1. marta do 1. jula.

Navodi se da će MPNI i UCG participirati u mjesečnom iznosu od po 100 EUR, dok će Opština Herceg Novi izdvajati 50 EUR mjesečno.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija istakla je da taj Vladin resor, uz podršku Ministarstva finansija, u kontinuitetu radi na unapređenju položaja studenata u društvu i kreiranju što povoljnijeg ambijenta za sve mlade ljude u Crnoj Gori.

“U prethodnom periodu urađeno je jako mnogo”, rekla je Jakšić Stojanović, podsjećajući da su povećane studentske stipendije sa 225 na 300 EUR.

“Studentski krediti su iznosili od 112 do 161 EUR, a povećani su na iznos od 150 do 214 EUR, naknada za stručno osposobljavanje sa 450 EUR na 600 EUR”, navela je Jakšić Stojanović.

Prema njenim riječima, uložena su i značajna sredstva za unapređenje kvaliteta obrazovne infrastrukture namijenjene studentima.

“MPNI i UCG su budžetom planirali sredstva i za 2025. godinu, tako da će ulaganje u unapređenje uslova studiranja na fakultetima i smještaja u studentskim domovima biti zajednički prioritet obje institucije”, zaključila je Jakšić Stojanović.

Ministar finansija Novica Vuković rekao je da mu je zadovoljstvo da podrži sve inicijative MPNI i UCG, liji je cilj unapredjenje kvaliteta studentskog života.

“Zato će Ministarstvo na čijem sam čelu i u narednom periodu dati svoj doprinos kako bi se kreirao što povoljniji ambijent za život i rad naših mladih ljudi “, istakao je Vuković.

Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić rekao je da je ta lokalna samouprava spremna da podrži i participira u troškovima smještaja i ishrane studenata primijenjene fizioterapije.

“Od izuzetne nam je važnosti da studentima primijenjene fizioterapije omogućimo bolje uslove obrazovanja i života jer time stvaramo kvalitetnu bazu stručnih lica koja će u budućnosti biti nova snaga Instituta „Dr Simo Milošević“, za čiji opstanak se i dalje snažno zalažemo”, naveo je Katić.

Kako je istakao, podrškom tom programu studentima na jednom mjestu obezbjeđuju nastavni proces, praktičnu nastavu na najvišem nivou kakav pruža Institut, smještaj i ishranu.

“A Herceg Novi i Crna Gora dobijaju visokoobrazovane i stručne mlade ljude u zdravstvenom profilu koji je deficitaran“, kazao je Katić.

U saopštenju MPNI podsjeća se da je Fakultet primijenjene fizioterapije osnovan 2004. godine i da od tada studenti nemaju riješeno pitanje smještaja i ishrane.

Navodi se da se participacija odnosi na 116 studenata koji studiraju van mjesta prebivališta, odnosno nijesu iz Herceg Novog.

“Radi se o studentima koji bi, da su upisani na drugim univerzitetskim jedinicama, u sredinama u kojima postoje domovi učenika i studenata ostvarili pravo na smještaj u istim”, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su naglasili da je podrška u vidu participacije ključna za omogućavanje ravnopravnog pristupa obrazovanju i podsticanju akademske izvrsnosti.

