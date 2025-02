Studenti blokirali most Blaža Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Predstavnici neformalne grupe studenata “Kamo Śutra” i građani blokirali su večeras most Blaža Jovanovića u Podgorici.

Nakon što je premijer Milojko Spajić odbio da zbog tragedije na Cetinju smijeni ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost Aleksu Bečića, visokoškolci su odlučili da blokiraju najprometniji most u Podgorici.

Skup i uži dio grada obezbjeđuju policija.

Iz grupe “Kamo Śutra” najavili su u petak da će most biti blokiran od 17 sati i 26 minuta do 18 sati i 30 minuta.

Neformalna grupa studenata “Kamo śutra” do sada je organizovala tri protesta, na kojima su ih podržale hiljade građana.

Cetinjanin Aco Martinović 1. januara ubio je 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru Crne Gore.

