Stručnost medicinskih sestara i tehničara temelj zdravstvenog sistema

Podgorica, (MINA) – Stručnost, nesebičnost i snaga medicinskih sestara i tehničara čine temelj crnogorskog zdravstvenog sistema, poručio je ministar zdravlja Vojislav Šimun povodom Međunarodnog dana sestrinstva.

„Danas, kada cijeli svijet obilježava Međunarodni dan sestrinstva, želim da vam uputitim iskrene čestitke, uz duboko poštovanje i zahvalnost – u ime Ministarstva zdravlja i u svoje lično ime“, naveo je Šimun u čestitki medicinskim sestrama i tehničarima.

On je istakao da su medicinske sestre i tehničari tihi heroji društva.

„Vaše ruke pružaju njegu, vaša riječ uliva nadu, a vaša prisutnost donosi sigurnost i olakšanje u najtežim trenucima. Vaša stručnost, nesebičnost i snaga čine temelj našeg zdravstvenog sistema“, naglasio je Šimun.

Kako je kazao, doprinos medicinskih sestara i tehničara u svakom domu zdravlja, bolnici i ustanovi je nemjerljiv.

„U ime svih onih kojima ste pomogli – hvala vam. Danas slavimo vas, vaše znanje, saosjećanje i predanost. Srećan vam vaš dan, neka vam svaki naredni bude ispunjen poštovanjem koje zaslužujete“, navodi se u čestitki.

