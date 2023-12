Stručno obrazovanje doprinosi ekonomskom razvoju države

Podgorica, (MINA) – Stručno obrazovanje fokusira se na pružanje vještina i znanja koja su direktno primjenjiva u određenom zanimanju ili polju rada, i time doprinosi ekonomskom razvoju države, kazao je državni sekretar Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) Dragan Bojović.

U MPNI je organizovan Erasmus plus informativni dan u oblasti stručnog obrazovanja i obuke u organizaciji Nacionalne Erasmus kancelarije u Crnoj Gori.

Kako su kazali iz Ministarstva, cilj informativnog dana je predstavljanje rezultata koje je Crna Gora ostvarila tokom dosadašnjeg učešća u toj akciji, predstavljanje novina u okviru novog poziva za podnošenje projektnih prijedloga programa Erasmus plus.

Cilj je, dodali su, informisanje svih potencijalnih učesnika u ovom program o mogućnostima učešća u akciji Izgradnja kapaciteta u oblasti strulnog obrazovanja i obuke za koju je Crna Gora kvalifikovana za učešće.

“Na sastanku je naglašeno da je podrška Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija izuzetno važna za dalji razvoj ovog programa”, navodi se u saopštenju.

Bojović je kazao da želi da se plodotvorna razmjena znanja, vještina i iskustava, interpersonalna upoznavanja i prijateljstva, kako u edukativnoj, tako i u ljudskoj ravni, nastave u punom kapacitetu u budućnosti.

On je naglasio da se stručno obrazovanje fokusira na pružanje praktičnih vještina, znanja i obuke koja je direktno primjenjiva u određenoj industriji, zanimanju ili polju rada.

Prema riječima Bojovića, cilj stručnog obrazovanja je pripremiti ljude za ulazak u određeno zanimanje ili sektor, pružajući im specifična tehnička, praktična i profesionalna znanja i vještine.

„Samim tim doprinosi ekonomskom razvoju države, jer obučava ljude za poslove koji su važni za produktivnost i konkurentnost društva“, rekao je Bojović.

On je dodao da stručno obrazovanje podstiče i inovacije jer obrazuje ljude koji su sposobni da primijene svoja znanja i vještine kako bi ostvarili nove tehnologije.

Bojović je ukazao da u današnje vrijeme nastaje deficit kadrova u mnogim važnim oblastima.

Kako je kazao, nedostaje vještih zanatlija, majstora, električara, mehaničara, građevinara.

„Kada se kaže za nekog da je majstor, to je oduvijek značilo da je znalac i bez premca u svojoj oblasti. Zvanje majstor je, međutim, u današnjem vremenu u praksi devalvirano i sve više iščezava. Stoga treba reafirmisati majstorstvo, zanatstvo, vještine i iznova potencirati njihov značaj“, zaključio je Bojović.

Učesnici su, kako je saopšteno, iskazali zadovoljstvo do sada postignutim rezultatima Crne Gore u okviru programa Erasmus plus.

Na događaju su, pored predstavnika MPNI, učestvovali direktorica nacionalne Erasmus plus kancelarije u Crnoj Gori Vanja Drljević, pomoćnica direktora Centra za stručno obrazovanje Gordana Bošković, kao i predstavnici Privredne komore Crne Gore.

