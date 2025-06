Stroj vazduhoplovaca VCG dio istorije i potvrda kontinuiteta

Podgorica, (MINA) – Stroj vazduhoplovaca Vojske Crne Gore (VCG) predstavlja dio istorije, ali i potvrdu kontinuiteta i istrajnosti, poručio je načelnik Generalštaba VCG, Miodrag Vuksanović.

On je to kazao na ceremoniji na Vojnom aerodromu “Knjaz Danilo”, kojom je svečano obilježen Dan Vazduhoplovstva VCG.

Kako su podsjetili iz Ministarstva odbrane, Dan Vazduhoplovstva se obilježava u znak sjećanja na 15.jun 1916. godine, kada je Pavle Matanović postao prvi diplomirani crnogorski vojni pilot, nakon završenog školovanja u Francuskoj.

“Stroj vazduhoplovaca VCG predstavlja dio istorije, ali i potvrdu kontinuiteta i istrajnosti”, naveo je Vuksanović.

On je naglasio da su od obnove nezavisnosti Crne Gore ostvareni važni koraci u modernizaciji

Vazduhoplovstva i definisan novi koncept upotrebe, u skladu sa modernim izazovima.

“Izgrađen je Vazduhoplovni operativni centar, jedinica VCG koja je integrisana u

NATO sisteme nadzora vazdušnog prostora i u borbenom dežurstvu 365 dana u godini”, podsjetio je Vuksanović.

On je dodao da je nabavljen i novi radar za rano upozorenje HR 3000, nakon čije će se instalacije značajno unaprijediti sposobnosti kontrole vazdušnog prostora.

Vuksanović je podsjetio i da je zaštita suvereniteta Crne Gore dodatno ojačana NATO “Air Policing” misijom, kao i da su nabavljeni novi helikopteri i realizovane brojne vježbe i obuke.

“Posebno želim istaći učešće i doprinos u brojnim akcijama traganja i spašavanja, gašenja požara, kao i odličnu saradnju sa državnim institucijama u okviru koje je realizovan veliki broj uspješnih akcija u cilju očuvanja bezbjednosti i sigurnost”, naglasio je Vuksanović.

On je poručio da je mnogo toga postignuto, ali i da su pred Vazduhoplovstvom nove obaveze i zadaci.

“Prije svega, instalacija radara na Zekovoj glavi, dalji razvoj i implementacija ciljeva sposobnosti i razvoj PVO Crne Gore”, naveo je Vuksanović.

On je, kako je rekao, uvjeren sam da će, kao i do sada, sve zadatke uspješno realizovati.

Vuksanović je najavio značajna ulaganja u infrastrukturu i proširenje vazduhoplovne flote nabavkom novih letjelica.

Vršilac dužnosti komandanta Vazduhoplovstva, Ljubinko Petić, istakao je da je ponosan na pripadnike Vazduhoplovstva jer obavljaju rizičan, ali izuzetno častan poziv.

“Vaš trud, disciplina, stalna obuka i usmjerenost ka napretku čine Vazduhoplovstvo VCG pouzdanim i

efikasnim osloncem nacionalne bezbjednosti”, rekao je Petić.

On je dodao da su požrtvovanost, odricanje i nesebično zalaganje pripadnika Vazduhoplovstva doprinijeli da ta jedinica bude prepoznata kao respektabilan partner i glavni oslonac u očuvanju bezbjednog i sigurnog života građana.

Kako se navodi u saopštenju, na kraju svečanosti najzaslužniji pripadnici Vazduhoplovstva su nagrađeni stimulativnim mjerama, kao priznanje za svoj doprinos i ostvarene rezultate.

U saopštenju se dodaje da su proslavi Dana Vazduhoplovstva prisustvovali predstavnici komandnog kadra i jedinica VCG, predstavnici Ministarstva odbrane, kao i brojne zvanice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS