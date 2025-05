Strateška saradnja sa međunarodnim partnerima za prevazilaženje izazova u bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Strateška saradnja sa međunarodnim partnerima od izuzetne je važnosti u prevazilaženju izazova koji ugrožavaju demokratske procese i bezbjednost u regionu Zapadnog Balkana, ocijenjeno je tokom posjete delegacije Kraljevskog koledža za odbrambene studije iz Ujedinjenog kraljevstva (UK) Atlantskom savezu Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Atlantskog saveza, delegaciju Kraljevskog koledža za odbrambene studije činilo je 20 predstavnika iz više zemalja.

Navodi se da su predstavnici Atlantskog saveza i Digitalnog forenzičkog centra sa članovima delegacije razgovarali o političkim i bezbjednosnim izazovima u Crnoj Gori i regionu Zapadnog Balkana.

“Diskusija je obuhvatila aktuelne regionalne i geopolitičke tokove, refleksije na evropsku bezbjednosnu arhitekturu, te perspektive članstva Crne Gore u Evropskoj uniji kao i ulozi civilnog sektora u jačanju demokratskih institucija i transparentnosti u društvu”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je posebna pažnja posvećena pitanju malignih stranih uticaja u regionu i Crnoj Gori, odnosno načinu na koji antidemokratski režimi pokušavaju da zaustave evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana.

“Istaknuta je važnost strateške komunikacije i saradnje sa međunarodnim partnerima u prevazilaženju izazova koji ugrožavaju demokratske procese i bezbjednost u regionu”, kaže se u saopštenju.

Kako se ističe, ta razmjena mišljenja sa prestižnom obrazovnom institucijom iz Londona, koja obrazuje visoke vojne i civilne kadrove iz čitavog svijeta, još jednom potvrđuje značaj Atlantskog saveza kao regionalnog aktera u širem bezbjednosnom kontekstu Evrope.

