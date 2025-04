Strategija niskougljeničnog razvoja korak ka održivoj budućnosti

Podgorica, (MINA) – Strategija niskougljeničnog razvoja Crne Gore (LCDS) zasniva se na temeljnim analizama i stručnom znanju i korak je prema održivoj budućnosti, kazao je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

On je to rekao na radionici posvećenoj Nacrtu Strategije koju Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) priprema u saradnji sa partnerima iz Svjetske banke.

Taj projekat, kako je saopšteno iz MERS-a, finansiran je kroz Partnerstvo za implementaciju tržišta Fonda povjerenja Svjetske banke i sprovodi se u saradnji sa Economic Consulting Associates.

Ćulafić je kazao da je taj strateški dokument, koji se zasniva na temeljnim analizama i stručnom znanju, korak prema budućnosti koja je održiva i usmjerena na smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, a sve sa ciljem postizanja niskougljeničnog razvoja koji će dugoročno imati pozitivan uticaj na životnu sredinu.

“Kao država, ne možemo i ne smijemo biti pasivni posmatrači u suočavanju sa globalnim klimatskim promjenama”, istakao je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, zeleni razvoj i smanjenje emisija moraju biti temelj svakog sektora, od energetike i poljoprivrede do industrije i transporta.

Ćulafić je rekao da MERS prepoznaje izazove i odgovornosti koje nosi taj proces.

“Naša misija se ne ogleda samo u implementaciji održivih ekoloških politika, već i u stvaranju konkretnih i mjerljivih ciljeva koji će nas voditi kroz izazove klimatskih promjena”, kazao je Ćulafić.

On je podsjetio da je u tom cilju usvojen ažurirani Nacionalno utvrđeni doprinos (NDC) Crne Gore.

Kako je naveo, taj dokument ima ambiciozan plan smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte za 55 odsto do 2030. godine i 60 odsto do 2035. godine, što je, kako je dodao, ogroman iskorak u odnosu na prethodni NDC kojim je smanjenje predviđeno u iznosu od 35 odsto.

Ćulafić je istakao da je Crna Gora među prvih 16 zemalja u svijetu koje su usvojile taj dokument.

“Takođe, radimo na novom Zakonu o klimatskim promjenama, i očekujemo uskoro usvajanje Plana prilagođavanja na klimatske promjene za period 2025–2035, kako bi dodatno osigurali da naš pravni i strateški okvir bude u potpunosti usklađen sa najboljim međunarodnim praksama i standardima”, zaključio je Ćulafić.

Koordinator programa Svjetske banke u Crnoj Gori Denis Mesihović kazao je da razvoj LCDS-a dolazi u važnom trenutku za Crnu Goru.

“Sa ciljem da postane članica Evropske unije (EU) do 2028. godine i njenom posvećenošću rješavanju uticaja klimatskih promjena, LCDS će uspostaviti okvir za dugoročnu dekarbonizaciju, istovremeno štiteći održivi ekonomski i socijalni razvoj”, naglasio je Mesihović.

Prema njegovim riječima, ta strategija, propisana Zakonom o zaštiti od nepovoljnih uticaja klimatskih promjena, predstavlja temeljni element doprinosa Crne Gore Pariškom sporazumu.

“Izašavši iz postojećih ciljeva i okvira, kao što su NDC i Nacionalni energetski i klimatski plan, ona usvaja dugoročnu perspektivu do 2050. godine”, naveo je Mesihović.

On je rekao da će LCDS obuhvatiti socio-ekonomske tranzicije, tehnološke napretke i investicione puteve neophodne za dekarbonizaciju ekonomije na duže staze.

“Kao Svjetsku banku, posebno nas zanima razvoj LCDS-a zbog njegove povezanosti sa dugoročnom dijagnostikom klimatskih promjena, koju smo završili prije nekoliko mjeseci – Izvještajem o klimi i razvoju šest zemalja Zapadnog Balkana i specifičnim izvještajem za Crnu Goru”, naveo je Mesihović.

On je dodao da su i u toj dijagnostici usvojili dugoročnu perspektivu do 2050. godine, kako bi se postigao cilj dekarbonizacije do tog perioda.

“Pozdravljamo ambiciju Crne Gore da usvoji svoju dugoročnu strategiju sa istim ciljem”, rekao je Mesihović.

On je kazao da se Crna Gora nalazi u trenutku kada se pripremaju brojni strateški dokumenti, uključujući Zakon o zaštiti od nepovoljnih uticaja klimatskih promjena.

“A ambiciozan vremenski okvir koji je Vlada postavila za pridruživanje EU povećava ulogu finalizacije tih dokumenata u narednim mjesecima do kraja godine”, rekao je Mesihović.

On je, u ime Svjetske banke, zahvalio MERS-u na vođenju razvoja LCDS-a i na kontinuiranoj saradnji na nizu projekata, uključujući i investicione i analitičke projekte.

