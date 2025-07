STEGA podnosi tužbu povodom dodjele Trinaestojulske nagrade, sjutra protest

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Strategije za evropsku i građansku Crnu Goru – STEGA podinijeće tužbu Upravnom sudu zbog, kako su kazali, nezakonite dodjele ovogodišnje Trinaestojulske nagrade književniku Bećiru Vukoviću.

Oni su danas organizovali pres konferenciju povodom dodjele ovogodišnje Trinaestojulske nagrade na ulazu u Vila Goricu i najavili da će sjutra na istoj lokaciji biti održani blokada i protest, sa početkom u 19 sati i 30 minuta.

Crnogorski naučnik Dragan Hajduković istakao je da je važno razlikovati bitno od nebitnog, a da je u ovom slučaju najbitnije to što je nagrada, kako navodi, dodijeljena protivno zakonu.

„Nagrada je donijeta nezakonito. Dakle, nije važeća. Danas ili sjutra ujutro podnosim tužbu Upravnom sudu. Kada sud utvrdi da je žiri nezakonito radio, to je pobjeda“, kazao je Hajduković, prenosi PR Centar.

On se pozvao na član 17 Zakona o državnim nagradama Crne Gore, koji ima samo 89 riječi i, kako je pojasnio, vrlo jasno definiše uslove za dodjelu.

Hajduković je kazao da se u tom članu navodi da se Trinaestojulska nagrada dodjeljuje za izuzetna ostvarenja u sljedećim oblastima – kultura i umjetničko stvaralaštvo, sport, prirodne i društvene nauke, privreda i ekologija.

„Postoji i šesta kategorija – i u svim drugim oblastima rada i stvaralaštva. Dakle, pokrivene su sve oblasti“, dodao je Hajduković.

Međutim, kako je naveo, ključna stavka se nalazi u trećem stavu tog člana, gdje piše da se u jednoj oblasti ne može dodijeliti više od jedne nagrade.

„Ako nagradu dobiju tri naučnika, to je nezakonito. Ako je dobiju tri umjetnika, takođe nezakonito. Čak i da su trojica sportista osvojili zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju na Olimpijadi, opet bi bilo protivzakonito“, rekao je Hajduković.

Prema njegovim riječima, cilj te odredbe je da se spriječi diskriminacija bilo koje oblasti i obezbijedi ravnopravan tretman svih grana ljudskog stvaralaštva.

Hajduković je istakao da odluka žirija nije samo nezakonita, već i diskriminatorna.

„Čudi me da, recimo, član žirija koji je matematičar nije ustao u odbranu nauke i njenog dostojanstva. Još više me čudi da su svi članovi potpisali zapisnik koji nije smio biti potpisan“, kazao je Hajduković, dodajući da među njima ima ljudi koje izuzetno poštuje.

Crnogorska harfistkinja Milica Kankaraš Berber kazala je da se nezakonitosti u vezi sa dodjelom Trinaestojulske nagrade ne dešavaju samo ove godine, već da je riječ o kontinuitetu nepravilnosti koje traju najmanje od 2019.

„Imamo situaciju da se gotovo svake godine dvije, ili čak sve tri nagrade dodjeljuju u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, što je protivno zakonu“, rekla je Kankaraš Berber.

Prema njenim riječima, nagrada se redovno dodjeljuje osobama čiji je, uslovno rečeno, umjetnički doprinos obrnut proporcionalan njihovoj političkoj podobnosti.

Kankaraš Berber je kazala da je riječ o sistemskoj zloupotrebi i pozvala nadležne institucije da reaguju.

One je rekla da je redakcija časopisa Zrcalo.me pokušala da pronađe knjigu „Kuće bez kućnika“, koja je dobila Trinaestojulsku nagradu, i da je nijedna knjižara nije imala.

„Obratili smo se Ministarstvu kulture, koje nam je dostavilo naziv knjige i ISBN broj, ali se pod tim brojem ne nalazi knjiga „Kuće bez kućnika“, već potpuno druga knjiga „Poneti na pustostrvo“. Dakle, knjiga za koju se tvrdi da je nagrađena ne postoji“, istakla je Kankaraš-Berber.

Ona je ocijenila da je riječ o dogovorenom, unaprijed režiranom izboru dobitnika, bez ikakve provjere ili stručne ocjene.

„Čak se nijesu ni potrudili da pročitaju zbirku pjesama dotičnog autora, nijesu znali ni pravi naslov. Time su se potpuno ogolili mehanizmi partijskog favorizovanja i ignorisanja zakonskih normi. Zbog toga pozivam tužilaštvo da hitno ispita cijeli slučaj“, poručila je Kankaraš Berber.

Reditelj Danilo Marunović poručio je da je borba za očuvanje vrijednosti 13. jula borba za suštinu crnogorskog društva i pozvao građane da se mirnim protestom suprotstave, kako je naveo, zloupotrebi državne nagrade.

„Nemamo pravo na kompromis kada je u pitanju čast ove zemlje. Zato pozivam sve građane kojima je Crna Gora u srcu, koji baštine ideje 13. jula, da sjutra dođu i mirno protestuju ispred mjesta dodjele. Pod parolom Non pasaran, ne smijemo dozvoliti da prođu kola koja će učestvovati u toj sramnoj ceremoniji“, rekao je Marunović.

Rediteljka i direktorka Festivala internacionalnog alternativnog teatra FIAT, Ana Vukotić, kazala je da je ovogodišnja odluka žirija duboko ponižavajuća za stvaraoce i sam smisao priznanja.

„Dok su neprofitne organizacije poput „The Books of knjige“, koje već decenijama pomjeraju granice, koristeći humor i hrabro otvarajući važne društvene teme, ostale po strani, nagrada je dodijeljena da nagradi – reviziju istorije“, poručila je Vukotić.

Kazala je da danas gledamo kako se iza zatvorenih vrata gase zakoni, gase procedure, gase vrijednosti zbog kojih je ova nagrada i ustanovljena.

„Mi smo duboko pogođeni i nećemo da ćutimo. Jer ako ćutimo, pristajemo. A mi ne pristajemo. U ime svih onih koji stvaraju umjetnost i afirmišu slobodu, poručujemo da fašizam nije opcija. Nikada“, zaključila je Vukotić.

Građanski aktivista Dušan Pajović smatra da je dodjela Trianestojulske nagrade Vukoviću dio šireg procesa istorijskog revizionizma i urušavanja antifašističkih vrijednosti Crne Gore.

„U Crnoj Gori je još uvijek snažan socijalistički i ljevičarski osjećaj u narodu, pa se to ne može sprovoditi naglo i otvoreno, kao u nekim drugim državama. Ali jedan od tih prikrivenih mehanizama jeste upravo ova dodjela nagrade Bećiru Vukoviću“, kazao je Pajović.

Naveo je da se nagrada pokušava uručiti osobi koja ili nije napisala djelo za koje se vodi kao autor i da je riječ o knjizi koja faktički ne postoji.

I pored toga, smatra Pajović, najproblematičnije je što se tom dodjelom afirmišu ideje koje negiraju crnogorski identitet i antifašističku tradiciju.

“Vuković za Crnogorce tvrdi da su izmišljotina Đilasa i Kominterne, dok Dražu Mihailovića vidi kao žrtvu i heroja. A Draža je bio kolaboracionista i zločinac. Upravo zbog te iste Kominterne koju prezire – on danas ima slobodu da javno govori, a i mi imamo slobodu da mu se suprotstavimo”, poručio je Pajović.

Građanska aktivistkinja i novinarka Tanja Pavićević poručila je da dodjela Trinaestojulske nagrade Bećiru Vukoviću nije puka greška, već jasna politička poruka „i to opasna“.

„Poruka da ovu zemlju vode ljudi koji nagrađuju one što negiraju Crnogorce, a veličaju ideologiju poraza, poniženja i asimilacije“, istakla je Pavićević.

Ona je ocijenila da nagrada, u ovom kontekstu, nije samo simbolični čin, već dio šireg političkog plana.

„Ovim izborom vlasti pokazuju da vrijednosti koje zastupaju Bećir Vuković i Andrija Mandić nijesu incident, već sistemski dio plana. To je plan parlamentarne većine i Srpske pravoslavne crkve, koji zajedno sprovode Vučićev projekat “Srpskog sveta”“, kazala je Pavićević.

