Stanovništvo Crne Gore sve starije

Podgorica, (MINA) – Sve manji natalitet i sve veći broj mladih koji odlazi iz Crne Gore dovelo je do toga da se udio mlade populacije u državi smanjuje, dok se udio populacije stare 65 i više godine povećava, upozorili su iz Centra za demoratsku tranziciju (CDT).

To su podaci koje su CDT i Društvo statističara i demografa predstavili u analizi „Zašto Crnoj Gori nije stalo do sopstvenog stanovništva?“.

Iz CDT-a su kazali da je Crna Gora na pragu duboke demografske starosti – udio populacije do 14 godina (17,9 odsto) skoro da izjednačen je sa populacijom 65+ (16,5 odsto).

“Za dvije decenije, učešće populacije do 14 godina se smanjilo sa 21 odsto na 17,9 odsto, odnosno sa 128,2 hiljada na 110,2 hiljade, dok se u istom periodu, učešće populacije starije od 65 povećalo sa 12 odsto na 16 odsto”, kaže se u saopštenju.

Iz CDT-a su rekli da je populacija 80 i više godina dvostruko veća u poređenju sa 2000. godinom u Crnoj Gori.

Oni su naveli da se broj starijih osoba (65 i više godina) koji nijesu radno aktivni značajno povećava u odnosu na radno aktivno stanovništvo (15 do 65 godina).

“Po pokazatelju prosječne starosti, Crna Gora je na pragu duboke demografske starosti i ona iznosi 39,4 godina”, rekli su iz CDT-a.

Iz te nevladine organizacije kazali su da je to ipak za pet godina niže od prosjeka Evropske unije (EU).

“Gdje Italija i Njemačka imaju najstariju populaciju (48 i 45,8 godina), dok najmlađu populaciju u poređenju sa prosjekom EU imaju države kandidati za članstvo Turska (32,8) i Kosovo (30,4).”, dodaje se u saopštenju.

Iz CDT-a su naveli da, ukoliko tokovi migracija ostanu isti i stanovništvo nastavi odlaziti intenzitetom kao do sada, Crna Gora se vrlo brzo može suočiti sa nespremnošću penzionog i zdravstvenog sistema za potrebe sve starije populacije.

“Ova duboka demografska starost dovodi do nižeg nataliteta odnosno manjeg broja onih koji potencijalno mogu da rade”, kaže se u saopštenju CDT-a.

Prema njihovim riječima, to uz duži životni vijek stvara veći broj onih koji primaju penziju u odnosu na one koji rade, zbog čega se vrlo brzo država može suočiti sa finansijskom održivošću penzionog fonda.

“Uprkos ozbiljnim posljedicama demografskog starenja po ekonomiju, u mnogim programima ekonomske, finansijske i fiskalne politike, demografske promjene obično ne zauzimaju centralno mjesto”, ukazali su iz CDT-a.

Oni su naveli da se pretpostavlja da se populacija mijenja konstantnom brzinom ili da nema promjena, što, kako se dodaje, u današanjim okolnostima, može dovesti do pogrešnih i finansijski neodrživih politika.

U CDT-u vjeruju da su ti i drugi nalazi koje su predstavili u publikaciji dovoljan razlog da briga o populacionim kretanjima Crne Gore nađe svoje mjesto u javnim politikama.

“Ali ne samo kroz finansijske podsticaje u izbornim godinama, već kroz dugoročnu i pažljivo kreiranu podršku za cjelovit razvoj pojedinca od njegovog rođenja do kraja života”, dodaje se u saopštenju.

Dodaje se da to podrazumijeva da demografska kretanja ne budu izlovano posmatrana i tretirana.

“Već ona moraju biti polazna osnova za kreiranje politike obrazovanja, mladih i sporta, politike socijalnog staranja i zdravstvene zaštite, spoljne politiku, fiskalne politike, politike kulture i medija, prostorne politike i drugih koje svojim djelovanjem neposredno vrše uticaj na razvoj pojedinca odnosno našeg društva”, zaključuje se u saopštenju.

