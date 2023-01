Stanovišta i ocjene Kovača nijesu stav Sudskog savjeta

Podgorica, (MINA) – Stanovišta i ocjene ministra pravde Marka Kovača povodom odluke Upravnog suda nijesu stav ostalih članova Sudskog savjeta, saopšteno je iz tog tijela.

Upravni sud je usvojio tužbu Svetlane Vujanović i poništio odluku Sudskog savjeta od 3. avgusta 2021. godine, koji je konstatovao da sutkinjama koje su navršile 64 godine prestaje sudijska funkcija.

Kovač je kazao da je odluka Upravnog suda skandalozna, ocijenivši da predstavlja “uvod u privatizaciju Vrhovnog suda”.

On je, kako su podsjetili iz Sudskog savjeta, izrazio uvjerenje da će i ostali članovi Sudskog savjeta na sličan način tumačiti tu odluku i da neće dozvoliti dodatno urušavanje povjerenja javnosti u rad pravosudnih organa.

“Takav javni nastup ministra pravde je povod reagovanja ostalih članova Sudskog savjeta, koji ne dijele njegovo mišljenje, ali svakako žele da doprinesu poštovanju načela vladavine prava, dok će svoje tumačenje ponuditi na sjednici Savjeta kada se bude raspravljalo o tom pitanju”, navodi se u reagovanju.

Ističe se da je Sudski savjet Ustavom određen kao samostalan i nezavisan organ, koji obezbjeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

“Ta nadležnost Sudskog savjeta ne podrazumijeva pojedinačne medijske istupe svojih članova koji će javno kritikovati sudije i sudske odluke, već naprotiv, treba da predstavlja garanciju od spoljnog pritiska na sudije prilikom vršenja sudijskih dužnosti”, naveli su iz Sudskog savjeta.

Kako su istakli, jedini garant vladavine prava je nezavisnost sudske vlasti.

“Jer nezavisan sud predstavlja garanciju da će svako ostvariti i zaštiti svoja prava onako kako je to propisano zakonima, a ne političkom voljom onih koji su te zakone donijeli”, rekli su iz Sudskog savjeta.

Oni su kazali da su u posljednje vrijeme sve češće svjedoci da je nezavisnost pravosuđa narušena miješanjem drugih državnih organa u pojedine predmete koji se nađu pred sudom.

“Ovo i pored toga što su svi organi države, uključujući izvršnu vlast, parlament i sve sudije, dužni da unapređuju i štite sudsku nezavisnost”, navodi se u saopštenju.

Sudski savjet je apelovao i pozvao sve društvene činioce i medije da vode računa o posebnoj ulozi pravosuđa u društvu.

“Pravosuđe kao garant pravde, koja predstavlja temeljnu vrijednost u društvu u kojem postoji vladavina prava, mora uživati povjerenje javnosti kako bi uspješno sprovodilo svoje dužnosti”, poručili su iz Savjeta.

Reagovanjem, kako su kazali, žele da zaštite povjerenje javnosti u sudstvo od u suštini političkog napada koji mu nanosi nesagledivu štetu.

“Ovo posebno kod činjenice što taj napad dolazi od ministra pravde, koji je svakako upoznat sa činjenicom da kritikovane sudije imaju obavezu diskrecije koja ih sprečava da odgovaraju na napade”, navodi se u reagovanju Sudskog savjeta.

