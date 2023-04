Stanje na graničnim prelazima redovno

Podgorica, (MINA) – Stanje na graničnim prelazima je redovno, a saobraćaj putnika i roba odvija se nesmetano, saopštili su iz Uprave policije.

Kako su naveli, nema velikog zadržavanja na graničnim provjerama.

„Pripadnici policije će i u narednom periodu nastojati da obezbijede nesmetan protok saobraćaja na graničnim prelazima preduzimajući aktivnosti iz svoje nadležnosti pravovremeno i profesionalno“, kaže se u saopštenju.

