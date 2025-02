Stanić: Partijama državne vlasti slijedi poraz na lokalnim izborima

Podgorica, (MINA) – Partijama državne vlasti slijedi ubjedljiv poraz na predstojećim lokalnim izborima, jer su pokazale da nijesu sposobne da vode državu, kazao je funkcioner Socijaldemokratske partije i predstavnik Evropskog saveza Mirko Stanić.

On je, kako je saopšteno iz Evropskog saveza, rekao da vlasti u Nikšiću i Herceg Novom nijesu ispunile skoro nijedno obećanje dato građanima prije četiri godine.

“Zbog toga se ovih dana Andrija Mandić i ostali bave pitanjem dvojnog državljanstva da bi skrenuli priču sa neuspješnog vođenja i državne i lokalnih vlasti, na nacionalne teme”, dodao je Stanić.

Prema njegovim riječima, i njima i ostalim partijama državne vlasti slijede ubjedljivi porazi “jer su pokazali da nijesu sposobni da vode ni mjesnu zajednicu, a ne državu”.

“Poslije ovih lokalnih izbora će biti jasno da vlast Vučićevih partija nema većinu u Crnoj Gori i da ćemo ih vrlo brzo smijeniti svugdje”, poručio je Stanić.

