Štajnmajer: Uhvatiti se u koštac sa nastavkom reformskog procesa

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Njemačke Frank Valter Štajnmajer čestitao je Jakovu Milatoviću izbor za predsjednika Crne Gore, navodeći da će na putu države ka Evropskoj uniji (EU) biti važno uhvatiti se u koštac sa nastavkom reformskog procesa nakon ustavne i krize vlasti.

Štajnmajer je istakao da će Milatović, kao predsjednik, imati ključnu ulogu u određivanju sudbine Crne Gore i veliki uticaj na podršku naroda evropskoj i evroatlantskoj budućnosti države.

“S obzirom na predstojeće parlamentarne izbore u junu, na putu ka EU biće važno posvećeno i ciljano uhvatiti se u koštac sa nastavkom reformskog procesa nakon teške krize vlasti i ustavne krize prošle godine”, poručio je Štajnmajer.

On je Milatoviću poželio puno uspjeha u predstojećem mandatu predsjednika i konkretan napredak Crne Gore na putu ka EU.

“Budite uvjereni da će Njemačka nastaviti da podržava Crnu Goru kao partnera”, naveo je Štajnmajer u čestitki.

