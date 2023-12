Srednjoškolski zeleni angažman u školi „Spasoje Raspopović“

Podgorica, (MINA) – Fondacija „Čini dobro“ i Crnogorska komercijalna banka (CKB) u narednih šest mjeseci realizovaće projekat „Srednjoškolski zeleni angažman – Čini dobro recikliraj i kompostiraj“ u Srednjoj stručnoj školi „Spasoje Raspopović“.

Iz Fondacije “Čini dobro” su naveli da su, povodom početka projekta, školi donirane dvije eko klupe i četiri eko kante izrađene od reciklirane plastike.

“Projekat je usmjeren na informisanje i edukaciju đaka i zaposlenih u školi s ciljem stvaranja i njegovanja ekološke svijesti i ekološkog ponašanja, usvajanja principa cirkularne ekonomije, te podsticanje kreativnosti za proizvodnju predmeta od otpada, sa akcentom na predmete od plastike, između ostalog i upotrebom 3D štampača, kao i komposta od organskog otpada”, kaže se u saopštenju.

Direktorica Fondacije „Čini dobro Marija Jovović rekla je da se mijenjanje svijesti, navika i podsticaj aktivizma najefikasnije postiže kroz angažman sa mladima.

“Zato smo i odlučili da projekat realizujemo u Srednjoj stručnoj školi “Spasoje Raspopović” čiji su školski programi odlična osnova za realizaciju Projekta”, navela je Jovović.

Ona je dodala da žele da se što veći broj mladih uključi u rješavanje ekoloških problema, ne samo u obrazovno-vaspitnoj ustanovi, već i u sredini u kojoj žive.

Prema njenim riječima, to će se najbolje postići procesom informisanja, edukacije, osnaživanja o temama vezanim za životnu sredinu, klimatske promjene, otpad i cirkularnu ekonomiju.

Ekspert za komunikaciju i društveno odgovorno poslovanje CKB-a Nemanja Boljević naveo je da ta banka podržava projekte koji su usmjereni na podizanje svijesti o značaju ekološke održivosti i odgovornosti, jer je očuvanje životne sredine jedan od ključnih prioriteta njihovog djelovanja.

On je kazao da su, kao prijatelji Fondacije “Čini dobro”, prihvatili priliku da budu dio projekta koji podstiče ekološku svijest među mladima i motiviše ih na aktivno učešće u procesu očuvanja okoline.

“Vjerujemo u snagu zajedničkog djelovanja i sigurni smo da će ova inicijativa biti jedan od pokretača pozitivnih promjena među mladima“, rekao je Boljević.

Direktor škole „Spasoje Raspopović” Vesko Mihailović naveo je da taj projekat značajno doprinosi radu škole i Eko tima.

On je istakao da je jako važno da se mladi u kontinuitetu edukuju i osviješćuju po pitanju životne sredine i klimatskih promjena, jer od njihovog ekološkog stila života u velikoj mjeri zavise ta pitanja.

“Mi u školi jako puno pažnje poklanjamo zaštiti životne sredine i ta tema se kroz nastavne ili vannastavne aktivnosti prožima kroz sve smjerove, zato ćemo u ovom projektu biti uključeni svi u školi”, rekao je Mihailović.

On je naveo da je mnogo važno da otpad posmatraju kao sirovinu koja će im omogućiti proizvodnju novih predmeta.

“Upravo će nam to omogućiti oprema koju ćemo dobiti od Fondacije i CKB-a-komposter i 3D štampač. Ta oprema će se prevashodno koristiti od strane đaka i doprinosiće razvoju njihove kreativnosti i stručnosti“, istakao je Mihailović.

U saopštenju Fondacije se navodi da će, tokom realizacije projekta, učenici i zaposleni u školi učestvovati u radionicama koje će obuhvatiti teme Otpad i reciklažu, 3D PrintLab: od ideje do stvarnosti i Proces kompostiranja.

