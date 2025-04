Srednjoškolci posjetili kasarnu u Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Učenici srednjih škola iz više crnogorskih gradova posjetili su danas kasarnu “Milovan Šaranović” u Danilovgradu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, 130 učenika Gimnazije “Slobodan Škerović” i Srednje ekonomske škole “Mirko Vešović” iz Podgorice, kao i gimnazija iz Nikšića i Danilovgrada, imalo je priliku da se upozna sa radom i karijernim mogućnostima u Vojsci Crne Gore (VCG).

“Domaćini iz Centra za obuku, 1. pješadijskog bataljona i drugih jedinica predstavili su mladima vojnu opremu i naoružanje, kao i svakodnevne zadatke i aktivnosti pripadnika VCG”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, tokom posjete, demonstrirana akcija helikopterskog spašavanja, prezentovane osnovne prva pomoć, organizovano nadmetanje u orijentiringu – vještini snalaženja u prirodi uz pomoć karte i kompasa.

Iz Ministarstva su rekli da su se učenici oprobali u sportskim aktivnostima,a posjeta je završena zajedničkim ručkom, gdje su srednjoškolci imali priliku da probaju tradicionalni vojnički pasulj.

Učenicima su, kako je saopšteno, predstavljeni i aktuelni konkursi za školovanje na vojnim akademijama u inostranstvu – u Austriji, Italiji, Turskoj i Sjevernoj Makedoniji.

Đacima su prezentovani oglasi i pružene osnovne informacije o uslovima, načinu prijavljivanja i prednostima obrazovanja na ovim prestižnim vojnim institucijama.

