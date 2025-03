Srednjoj školi u Herceg Novom doniran eko-reciklomat

Podgorica, (MINA) – Mikrokreditna finansijska institucija Alter Modus donirala je eko-reciklomat Srednjoj mješovitoj školi (SMŠ) „Ivan Goran Kovačić“ u Herceg Novom, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz MPNI su rekli da je cilj donacije podizanje ekološke svijesti među mladima.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Andjela Jakšić Stojanović istakla je da je raduje što u Crnoj Gori postoje društveno odgovorne kompanije i institucije koje prepoznaju značaj ulaganja u obrazovanje.

Ona je kazala da ovaj model treba da slijede i sve druge kompanije u Crnoj Gori.

Direktorica ljudskih resursa i komunikacija u Alter Modusu, Željka Obradović, navela je da je cilj donacije reciklomata da motiviše učenike srednje ṣ̌kole u Herceg Novom da se odgovorno odnose prema životnoj sredini.

„Osim toga, donacija će doprinositi obrazovanju budućih generacija koji će aktivno brinuti o reciklaži i očuvanju naše planete“, kaže se u saopštenju.

Ljiljana Karanović, direktorica SMŠ „Ivan Goran Kovačić“, zahvalila je na donaciji.

„Uvođenje reciklomata u obrazovne ustanove predstavlja lijepu inicijativu koja doprinosi boljoj edukaciji mladih o značaju reciklaže i očuvanja prirodnih resursa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da takve inicijative pomažu učenicima da razvijaju ekološku svijest i da se aktivno uključe u promociju održivog načina života.

„Ovo je početak uspješne saradnje između MPNI i mikrokreditne finansijske institucije Alter Modus, pa se u budućnosti očekuje realizacija i drugih projekata na slične teme“, dodaje se u saopštenju.

