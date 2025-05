Spriječeno ubistvo Kotoranina, uhapšeni Nikšićanin i tri državljanina Srbije

Podgorica, (MINA) – Službenici policije spriječili su ubistvo M.R. iz Kotora i uhapsili D.B. (41) iz Nikšića i tri državljanina Srbije, koji se sumnjiče za kriminalno udruživanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da se sumnja da su državljani Srbije M.J. (21), A.S. (22) i D.T. (20) ušli u Crnu Goru sa namjerom izvršenja krivičnog djela protiv života ili tijela na štetu M.R.

Kako su naveli, policijski službenici su identifikovali i uhapsili i crnogorskog državljanina D.B, za kojeg postoji osnov sumnje da je planirao i organizovao izvršenje teškog krivičnog djela na štetu M.R.

“Postupajući po prijavi oštećenog, koji je policijskim službenicima ukazao na sumnju da je u više navrata u blizini njegovog mjesta stanovanja uočio nepoznato vozilo, službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su preduzeli opsežne i hitne operativno taktičke mjere i radnje na sprečavanju izvršenja krivičnog djela“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su policijski službenici nakon toga u kratkom roku identifikovali M.J, A.S. i D.T. iz Beograda.

„Ubrzo nakon identifikacije, locirane su te osobe, stan u kojem su boravile i vozilo za koje se sumnja da su koristile prilikom planiranja izvršenja krivičnog djela“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je nakon toga izvršen pretres stana u kojem su te osobe boravile.

„Pronađena su i oduzeta podesna sredstva – drvena palica, čekić, tri plastične maske, zatim mobilni telefoni i odjevni predmeti za koje se sumnja da su bili namijenjeni izvršenju krivičnog djela, a koji su i korišćeni u radnjama opservacije kuće i kretanja oštećenog“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz policije, provjerom kroz evidencije je utvrđeno da su M.J, A.S. i D.T, početkom maja, na graničnom prelazu Dobrakovo ušli u Crnu Goru, nakon čega su iznajmili stan u Budvi.

Oni su kazali da su se sa te lokacije osumnjičeni par dana zaredom odvozili na lokaciju u blizini kuće oštećenog, odakle su po prethodnom dogovoru i definisanom planu vršili opservaciju objekta i M.R. i preduzeli konkretne pripremne radnje koje upućuju na osnovanu sumnju detaljno isplaniranog izvršenja krivičnog djela.

„Na osnovu navedenog, a zbog sumnje da su počinili krivično djelo kriminalno udruživanje na štetu jedne osobe, uhapšeni su M.J, A.S. i D.T, kojima je nakon saslušanja u tužilaštvu donijeto rješenje o određivanju pritvora“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je kriminalističkom obradom tih osoba utvrđeno da su registrovane kao izvršioci više krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, nedozvoljenog držanja oružja, krivičnih djela protiv javnog reda i mira i napada na službena lica.

Iz policije su rekli da je u nastavku izviđajnih radnji i preduzetih aktivnosti na potpunom rasvjetljavanju događaja identifikovan i uhapšen D.B, za kojeg se sumnja da je formirao i organizovao kriminalnu grupu.

„Na način što je sa D.T, M.J. i A.S. bio u stalnom kontaktu, dogovorio izvršenje krivičnog djela, isplanirao njihov dolazak u Crnu Goru, pružao im logistiku, ukazao na lice i na mjesto izvršenja krivičnog djela i davao upustva za izvršenje krivičnog djela“, kazali su iz policije.

Protiv D.B. je, kako su naveli, tužilaštvu u Kotoru podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo kriminalno udruživanje.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici u prethodnom periodu, u odvojenim aktivnostima, spriječili i u potpunosti rasvijetlili pet pokušaja izvršenja teških krivičnih djela.

