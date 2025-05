Spriječeno krijumčarenje kućnih ljubimaca

Podgorica, (MINA) – Carinski službenici danas su, na Graničnom prelazu Božaj, spriječili krijumčarenje 85 kućnih ljubimaca, saopšteno je iz Uprave carina.

U saopštenju se navodi da su službenici Uprave carina, u prtljažniku autobusa crnogorskih registarskih oznaka koji je saobraćao iz Kotora za Drač, pronašli osam zečeva i 77 ptica raznih vrsta.

„Navedena roba je oduzeta, a slučaj je predat nadležnim organima na dalje postupanje, u skladu sa zakonskim procedurama“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave carina su poručili da nastavljaju sa aktivnostima usmjerenim na otkrivanje i sprečavanje krivičnih djela krijumčarenja i nedozvoljene trgovine, u cilju zaštite ekonomskih i bezbjednosnih interesa države.

„Podsjećamo putnike na obavezu prijavljivanja robe, dragocjenosti i sredstava plaćanja prilikom prelaska državne granice, kako bi se izbjegle neprijatnosti i prekršajne sankcije“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS