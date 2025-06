Spremni na jaču saradnju u procesu pristupanja EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Sjeverna Makedonija spremne su na jaču saradnju u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), saopšteno je na sastanku crnogorskog ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjana Ćulafića i makedonskog ministra životne sredine i prostornog planiranja, Izeta Medžitija.

Ćulafuć, kako su rekli iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), boravi u zvaničnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji, gdje učestvuje na Makedonskom energetskom forumu, koji se danas i sjutra održava u Skoplju.

Fokus razgovora Ćulafića i Medžitija, kako se navodi, bio je na produbljivanju saradnje između dvije države koje dijele zajednički evropski cilj, članstvo u EU.

Dodaje se da su razmotrene mogućnosti zajedničkog učešća u EU programima, s posebnim akcentom na LIFE sporazum i iskustva Sjeverne Makedonije u njegovoj implementaciji.

Ćulafić je, kako se dodaje, iskazao spremnost za intenzivniju razmjenu znanja i partnerstvo u pripremi i sprovođenju projekata u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih politika.

“Sagovornici su se saglasili o potrebi revizije Sporazuma o saradnji iz 2019. godine, kako bi se on prilagodio aktuelnim izazovima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je posebna pažnja posvećena mogućnostima za sprovođenje zajedničkih regionalnih projekata, kao i snaženju institucionalne saradnje.

Ćulafić je, kako su rekli iz MERS-a, ponudio podršku Crne Gore u dijeljenju iskustava iz oblasti poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promjene, stavljajući na raspolaganje stručnu saradnju i transfer dobrih praksi.

“Zajednički je potvrđena namjera da se konkretne inicijative pretoče u održiva partnerstva i projekte, uz nastavak kontinuiranog dijaloga i koordinacije između resornih ministarstava”, zaključuje se u saopštenju.

