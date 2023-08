Spasioci sa Golog Brda evakuisali oca i dijete

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Službe zaštite i spašavanja Bar evakuisali su desetogodišnjeg dječaka i njegovog oca koji su se popeli na Golo Brdo i zbog rizičnog terena nijesu mogli da se vrate u Sutomore, javio je Primorski portal.

Prema pisanju tog medija, rizici su postojali za oca i sina, kao i kupače na plaži zbog odrona.

“Vrlo opsana situacija zbog vrste terena sa kojeg se odronjavaja kamenje, a u podnožju se nalaze kupači”, kazao je za Primorski portal komandir barske Službe zaštite i spašavanja Aco Vulević.

Otac i sin su u Sutomore na ljetovanje došli iz Srbije.

Iz Službe zaštite i spašavanja Bar apelovali su na domaće stanovništvo i turiste da se ne upuštaju u avanture kojim ugrožavaju svoje, tuđe i živote spasilaca.

