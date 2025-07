Španija potvrđuje podršku Crnoj Gori na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik crnogorske Vlade Filip Ivanović i španski ministar vanjskih poslova Hose Manuel Albares potpisali su memorandum o razumijevanju u oblasti evropske integracije kojim se, kako je saopšteno, potvrđuje opredjeljenje Španije da aktivno podrži crnogorski evropski put.

Ivanović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sa Albaresom sastao tokom drugog dana zvanične posjete Madridu.

U saopštenju se navodi da se zaključivanjem memoranduma o razumijevanju između dvije države u oblasti evropske integracije, koji je potpisan uoči sastanka, šalje snažna poruka o čvrstom opredjeljenju Španije da aktivno podrži evropski put Crne Gore.

„Kao i spremnosti Crne Gore da kroz partnerski odnos sa državom članicom Evropske unije (EU) jača institucije i administrativne kapacitete za uspješno ispunjavanje obaveza procesa pristupanja“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je Albares, na početku razgovora, naglasio da Crna Gora i Španija dijele iste vrijednosti i poručio da se raduje jačanju odnosa sa Crnom Gorom.

Ivanović je istakao da su odnosi između dvije države odlični, ali da postoji prostor da se dodatno prodube u različitim oblastima.

„Potvrdivši da je članstvo u EU glavni prioritet crnogorske spoljne politike, poručio je da Crna Gora ostaje čvrsto posvećena ostvarivanju tog cilja do 2028. godine, uz uvjerenje da je riječ o ambicioznom, ali realističnom planu“, kaže se u saopštenju.

Ivanović je, u tom kontekstu, naveo da očekuje da će Španija nastaviti da bude snažan zagovornik politike proširenja i podrške evropskim aspiracijama Crne Gore.

On je, kako je saopšteno, upoznao Albaresa sa napretkom koji je Crna Gora postigla u pregovaračkom procesu, istakavši da je država u potpunosti usklađena sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, kao i da je podrška javnosti evropskoj integraciji izuzetno visoka.

Iz kabineta Ivanovića su naveli da je Albares pozitivno ocijenio napredak Crne Gore u procesu pristupanja, posebno kontinuirani tempo reformi i posvećenost usklađivanju sa evropskim standardima.

„Španija je snažan zagovornik članstva Crne Gore u Evropskoj uniji, a vjerujemo da će se taj proces okončati njenim pristupanjem 2028. godine“, poručio je Albares.

Na sastanku je razgovarano i o aktuelnim regionalnim i globalnim kretanjima, kao i ulozi Crne Gore kao stabilnog partnera u međunarodnim okvirima.

„Razmatrano je i partnerstvo u okviru NATO-a, koje je ocijenjeno kao kvalitetno i sadržajno, uz obostranu spremnost za njegovo dalje unapređenje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se sagovornici osvrnuli na bilateralne odnose, pri čemu je Albares ocijenio da su oni veoma dobri, uz jasno izražen potencijal za dalje produbljivanje političkog dijaloga i saradnje.

„Poseban segment razgovora bio je posvećen jačanju ekonomskih odnosa, sa fokusom na potencijale za španske investicije u Crnoj Gori, kao i saradnji kroz konkretne inicijative“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ivanovićevog kabineta su rekli da je razgovarano i o mogućnosti što skorijeg otvaranja Instituta Servantes u Crnoj Gori.

„Pomenuta je i predstojeća proslava 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje, koja će se obilježiti naredne godine“, kaže se u saopštenju.

Ivanović je pozvao Albaresa da posjeti Crnu Goru, ističući da bi takva posjeta predstavljala dodatni podsticaj za jačanje međusobnih odnosa i političkog dijaloga.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS