Spajić: Vlada treba da podrži rad Anketnog odbora

Podgorica, (MINA) – Vlada treba da podrži rad Anketnog odbora za istragu šverca cigareta, a članovi izvršne vlasti i direktori nezavisnih uprava treba da budu na usluzi tom odboru i daju mu sve informacije, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je to kazao na sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu, odgovarajući na pitanje šefa Kluba poslanika Demokrata Borisa Bogdanovića, koji je pitao koliko su institucije Crne Gore i Spajić lično spremni da pomognu Anketnom odboru za istragu šverca cigareta.

Spajić je kazao da se u Crnoj Gori hapse i ljudi koji su bili dio sistema.

Kako je rekao, država je jednaka prema svima i prvi put postoji u pravom smislu vladavina prava, koja znači da država jednako tretira sve.

„Mislim da je jako bitno da podržimo maksimalno rad Anketnog odbora, članovi Vlade i direktori nezavisnih uprava da budu na usluzi Anketnom odboru i daju sve informacije do kraja i pomognu tom odboru“, rekao je Spajić.

On je, u pismenom odgovoru na pitanje Bogdanovića, naveo da je Vlada posvećena politici nulte tolerancije prema svim oblicima kriminala, uključujući i naslijeđene obrasce koji su decenijama podrivali vladavinu prava i ugrožavali institucionalni poredak.

„U tom smislu, vrlo precizno kao odgovor na Vaše pitanje – potvrđujem potpunu spremnost izvršne vlasti da pruži svu neophodnu institucionalnu i logističku podršku radu Anketnog odbora, kako bi se rasvijetlili svi aspekti šverca duvanskih proizvoda – uključujući pitanje odgovornosti za donošenje i sprovođenje odluka koje su omogućile ovakve pojave“, rekao je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS