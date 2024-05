Spajić: Utvrđivanje IBAR zakona veliki iskorak Crne Gore prema EU

Podgorica, (MINA) – Utvrđivanje seta IBAR zakona na današnjoj sjednici Vlade predstavlja veliki iskorak Crne Gore prema Evropskoj uniji (EU), smatra premijer Milojko Spajić.

On je, u emisiji Akcenti na Televiziji Crne Gore, rekao da je sjednica Vlade bila vrlo konstruktivna i da se došlo do najboljih rješenja za građane.

„Usvojen je ogroman set zakona. Mislim da je to stvarno jedan veliki iskorak Crne Gore prema EU“, kazao je Spajić, navodeći da je usvojeno više zakona iz oblasti pravosuđa, medijskih i zakona za borbu protiv organizovnog kriminala i korupcije.

Na pitanje koliko je Crna Gora, nakon današnje sjednice i utvrđivanja predloga zakona, bliže dobijanju IBAR-a, on je odgovorio da je sve urađeno, što je bilo do Vlade.

Spajić je kazao da usvajanje tih zakona vodi ka rješavanju pitanja vladavine prava, na kome se često insistiralo i što je bila ključna zamjerka, prenosi Portal RTCG.

“Imaćemo mnogo posla, ali dobijanjem IBAR-a zatvaramo polako velike teme”, istakao je Spajić.

On je rekao da je, uprkos napadima koji dolaze u susret IBAR-u, Crna Gora stabilna i da je ništa ne može skrenuti sa sigurnog EU puta.

Spajić je naveo da očekuje da će Skupština amandmanski djelovati na zakone.

On je kazao da su mnoge konstruktivne sugestije dobili od nevladinih organizacija.

“Mi ćemo izlistati te sugestije, poslaćemo ih Venecijanskoj i Evropskoj komisiji, ukoliko dobijemo odgovor do usvajanja tih zakona u parlamentu, mi kao Vlada ćemo amandmanski djelovati”, rekao je Spajić.

On je kazao da ovi zakoni nijesu „sveto pismo“ i da će se mijenjati.

„Očekivanje EK i Venecijanske komisije je da se mijenjanju u budućnosti, ovo su, kao što je i rečeno, privremena mjerila, nijesu završna“, dodao je Spajić.

On je kazao da će u ponedjeljak predsjedniku Evropskog savjeta Šarlu Mišelu predati sve što je Crna Gora uradila i predstaviti sve napore koje su uložili za dobijanje IBAR-a.

Spajić je, govoreći o amandmanima na medijske zakone, rekao da je Savjet RTCG već veliki, jer ima devet članova i da nije fiskalno efikasno da se taj broj poveća.

On je naveo da su smiješne zamjerke da rješenja o radnom iskustvu prilikom izbora generalnog direktora RTCG služe da se produži mandat aktuelnom rukovodstvu.

Spajić je kazao da je cilj da se ljudi ohrabre da se prijave i da konkurencija bude što veća.

„Kada je predstavljeno da je potrebno deset godina (radnog iskustva) ili čak više, EK je rekla da su to previše restriktivni kriterijumi“, dodao je Spajić.

Upitan da li je neko na današnjoj sjednici Vlade izdvojio mišljenje, on je kazao da je bilo izdvojenih mišljenja za različita zakonska rješenja.

Govoreći o navodima generalnog direktora Direktorata za medije Neđeljka Rudovića da nije vidio amandmane kabineta premijera na medijske zakone, Spajić je rekao da je sa svim bio upoznat od 11. marta, što je dokumentovano.

Upitan da prokomentariše izjavu predsjednika države Jakova Milatovića da su najnovije izmjene medijskih zakona korak unazad u odnosu na važeća rješenja i standarde, Spajić je naveo da ne zna zašto bi Milatović, iz kog razloga, imao potrebu da tako nešto kaže.

„U čudu sam. Predsjednik nekad ne zna šta je njegova nadležnost. Ja nijesam ništa novo vidio u njegovoj izjavi”, kazao je Spajić.

On je rekao da Vladi nije cilj da kontroliše Javni servis, jer je vrijendnost EU, kojoj stremimo, medijska sloboda.

Spajić je kazao da se, u saradnji sa Italijom, radi na stvaranju finansijske policije Crne Gore, koja će provjeravati imovno stanje i stil života svih, pa i političara iz ranijeg perioda.

On je rekao da će biti primijenjen italijanski model oduzimanja imovine stečene kriminalom, a ići će se do kraja, odnosno do imovine stečene još devedesetih godina.

Spajić je poručio da su u Vladi maksimalno otvoreni za sugestije nevladinog sektora.

On je naveo da će se provjeravati sva imovina funkcionera, pa i ona u inostranstvu.

“Mislim da poreska policija treba da bude krovna u toj borbi”, kazao je Spajić.

“Usvojili smo zakon o Sudskom savjetu i sudijama, olakšaće se izbor predsjednika Vrhovnog suda. Zbog toga smo bili na ivici da ne dobijemo IBAR, ali otvara se put da se to riješi”, kazao je Spajić.

Kako je naglasio, dobijanje IBAR-a je signal da Crna Gora ne gleda iza sebe, već ide naprijed nepovratno.

“Vjerujem da će Crna Gora biti dio EU 2028. godine. Vjerujem da će Crna Gora biti zemlja dobrih plata i penzija, sjajne i moderne infrastrukture i razvijenog turizma. Mislim da je Crna Gora pouzdan partner EU”, rekao je Spajić.

Govoreći o kombinatorikama u parlamentu i da li će dio saveza na vlasti povući podršku Vladi, on je kazao da je zarad IBAR-a spreman na sve žrtve i opcije.

On je naveo da nijesu donijete neke lake oduke u bliskoj budućnosti, ali da su donijete dobre odluke za Crnu Goru.

Spajić se nada podršci svih partija dobijanju IBAR-a i uspjesima na evropskom putu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS