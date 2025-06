Spajić uputio saučešće povodom tragedije u Gracu

Pogorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić uputio je saučešće austrijskom saveznom kancelaru Kristijanu Štokeru povodom tragičnog događaja u srednjoj školi u Gracu.

Spajić je kazao da se nada da će taj strašni zločin, koji je potresao Evropu, ostati izolovan slučaj i da se takve tragedije više neće ponavljati.

„Svjesni da nema riječi saosjećanja koje bi mogle ublažiti bol zbog gubitka voljenih, naše misli su sa porodicama stradalih, kao i sa svim građanima i građankama Austrije“ naveo je Spajić u telegramu saučešća.

