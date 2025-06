Spajić: Svako da se bavi svojim poslom, ne primam savjete od popova

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je sekularna država u kojoj svako treba da se bavi svojim poslom, rekao je premijer Milojko Spajić, navodeći da o istoriji, politici i finansijama ne prima savjete sveštenih lica.

Spajić je to kazao, upitan da komentariše izjave predstavnika Mitropolije Crnogorsko-primorske u kojima se revidira istorija.

On je je naglasio da je Crna Gora sekularna država i da svako treba da se bavi svojim poslom.

„Mislim da je čitava Crna Gora pomalo u čudu zbog serije izjava koje dolaze od religijskih instanci i koje se tiču nekih drugih tema koje nijesu religijskig karaktera“, rekao je Spajić.

On je kazao da je na potpuno identično pitanje odgovarao i ranije.

„Ja ne primam iskreno savjete od popova po pitanju istorije, politike, finansija, ekonomije, sporta, muzičkog“, naveo je Spajić.

Na pitanje kada će odgovarati na pitanja poslanika u Skupštini, Spajić je odgovorio da će doći u parlament kada budu usvojene neke od odluka koje je Vlada predala Skupštini još u avgustu ili septembru prošle godine.

Komentarišući navode o eventualnim mehanizmima sankcionisanja članova Vlade zbog nepoštovanja Skupštine, Spajić je rekao da poslanici prvo treba da sankcionišu sebe zbog nedonošenja odluka.

„Prvo treba da sankcionišu sebe zbog neusvajanja stvari koje država čeka preko godinu, pa ćemo onda o sankcionisanju drugih“, naveo je Spajić.

