Spajić: Spreman sam da preuzmem odgovornost, ali želim punu podršku

Podgorica, (MINA) – Za Crnu Goru je najvažnije da vanredni parlamentarni izbori budu održani što prije i da se formira stabilna većina, kazao je predsjednik Pokreta Evropa sad (PES), Milojko Spajić.

On je u emisiji Link na Radiju Crne Gore, na pitanje da li će na vanrednim parlamentarnim izborima biti nosilac liste PES-a, odgovorio da je spreman da preuzme odgovornost.

“Spreman sam da preuzmem odgovornost, ali želim punu podršku za jednu takvu odgovornost”, poručio je Spajić.

Prvo je, kako je naveo, potrebno srediti fiskalnu situaciju u Crnoj Gori, sprovesti brojne reforme i krenuti u program “Evropa sad”.

“Ja ću to predložiti, ako bude podrške, tu sam”, istakao je Spajić, prenosi Portal RTCG.

On je kazao da očekuje da će parlamentarni izbori biti održani 11. juna jer “imamo disfunkcinalnu parlamentarnu većinu”.

Spajić je rekao da je podršku građana PES-u nemoguće smanjiti odgađanjem izbora.

“Najvažnije za državu je da se izbori održe što prije i da se formira stabilna većina”, naveo je Spajić i poručio da je PES spreman za izbore kad god da oni budu održani.

Spajić smatra da državi odgađanje izbora ne odgovora.

Kako je naveo, ni investitorima ne odgovara nestabilna politička situacija.

“Sumnjamo da je stanje u trezoru jako loše, da možda imamo i nulu u trezoru”, kazao je Spajić.

On je rekao da je ubijeđen da program “Evropa sad 2” može da bude sproveden.

“Ja nemam političke ambicije ni želju da se laktam, nema pozicije koju želim da pokrivam, ali tu sam ako ljudi žele da prezumem odgovornost da sprovedemo Evropu sad 2, da napravimo zdravstvo, prosvjetu mnogo boljim”, poručio je Spajić.

Za sve to, kako je dodao, potrebna je podrška u parlamentu.

“Ove godine mora da se riješi fiskalni status Crne Gore, moramo znati koliko imamo novca u trezoru”, kazao je Spajić i dodao da je pitanje “da li možemo dočekati ljetnju sezonu, a da ne uđemo u bankrot”.

“Ja sam zabrinut, upozoravao sam mnogo puta oko budžeta, oko zaduženja”, naveo je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS