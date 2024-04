Spajić sjutra u radnoj posjeti Grčkoj

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić otputovaće sjutra u radnu posjetu Grčkoj, gdje će razgovarati sa premijerom te države Kirjakosom Micotakisom.

Kako je saopšteno iz Vlade, susret Spajića i Micotakisa biće prilika za razgovor o unapređenju bilateralne saradnje, sa fokusom na ekonomiju i ekonomsku diplomatiju.

“U kontekstu razgovora o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji, Spajić će afirmisati rezultate koje je Crna Gora ostvarila u kratkom roku, dok će biti riječi i o daljim aktivnostima u nastavku pregovaračkog procesa”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, radna posjeta Atini nastavak je intenzivnog političkog dijaloga na najvišem nivou, kao i prilika za definisanje konkretnih modela za unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

