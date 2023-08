Spajić sjutra sa predstavnicima partija o formiranju nove vlade

Podgorica, (MINA) – Mandatar za sastav nove vlade i predsjednik Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić razgovaraće sjutra o formiranju izvršne vlasti sa predstavnicima političkih partija koje su ga podržale za mandatara, kao i sa liderima koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG).

Spajić će prvo, u 11 sati, razgovarati sa predstavnicima političkih partija koje su ga na konsultacijama kod predsjednika države Jakova Milatovića podržale za mandatara.

Na drugom sastanku, u 14 sati, Spajić će razgovarati sa liderima koalicije ZBCG, Milanom Kneževićem i Andrijom Mandićem.

Lider PES-a je u četvrtak od Milatovića dobio mandat za sastav vlade.

Rok da završi taj posao je tri mjeseca, a mora dobiti podršku najmanje 41 poslanika.

